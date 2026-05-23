¿No hay acuerdo? Así fue el "café" fallido entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo

A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, los candidatos ya empiezan a buscar alianzas para la segunda vuelta. Durante el cierre de campañas, Barranquilla fue el escenario del “café” público entre los candidatos Sergio Fajardo y Paloma Valencia. Aunque la cita estuvo marcada por la cordialidad, las diferencias ideológicas dejaron claro que los proyectos que representan avanzan por caminos totalmente distintos.

La iniciativa nació de una invitación pública de Valencia, que Fajardo aceptó con la condición de que el diálogo no fuera a puerta cerrada. Sentados en la capital del Atlántico, ambos líderes destaparon sus cartas sobre el tenso momento que vive el país, la polarización y el futuro de las instituciones, dejando claro que, más allá de la cortesía, las distancias siguen siendo profundas.

El candidato Sergio Fajardo sostuvo desde Barranquilla que “jamás se sentaría con Abelardo De la Espriella” y que solo lo haría con Paloma Valencia, justo como lo están haciendo en estos momentos. #VocesySonidos pic.twitter.com/EENDCH9e98 — Blu Caribe (@BLUCaribe) May 23, 2026

“Me voy a morir siendo uribista”: Paloma Valencia respondió a Fajardo

El diálogo no tardó en tocar los puntos más sensibles de la historia política reciente. Sergio Fajardo fue el primero en marcar distancia al reconocer la trayectoria de su interlocutora, pero apartándose de su colectividad. “Yo tengo todo el respeto por ti. Hay diferentes caminos, cada uno vive su vida, cada quien vive su historia”, afirmó el exgobernador de Antioquia, quien insistió en que el país no puede seguir atrapado en la polarización generada por las figuras de Gustavo Petro y Álvaro Uribe.

Ante esto, la candidata del Centro Democrático reaccionó defendiendo su identidad política y señaló que: “Tenemos todo el respeto por usted, tenemos caminos distintos... Yo me voy a morir siendo uribista”. A pesar de este choque, Valencia justificó el café insistiendo en la gravedad de la situación nacional. “Yo entiendo todas las diferencias, pero yo lo que veo hoy es ese abismo... hay que estar unidos”, manifestó, advirtiendo sobre el riesgo de que Colombia “pierda la democracia”.

Por su parte, Fajardo coincidió en defender la Constitución, pero describió un panorama complejo al afirmar que “esta Colombia tiene miedo, rabia, resentimientos, mucha incertidumbre”, y sorprendió al confirmar que “esta es mi última elección en la vida como candidato”.

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No hubo acuerdo de alianza entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo. La candidata presidencial dice que insistirá en “unir a todos los que creen en la democracia”, por lo tanto aseguró que tendrá los brazos abiertos para los aspirantes que quieran trabajar a su lado. #VocesySonidos pic.twitter.com/DXDISj7jg8 — Blu Caribe (@BLUCaribe) May 23, 2026

Diferencias con Abelardo De la Espriella

Uno de los principales temas de conversación entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo fue la discrepancia ideológica que existe entre este último y el también candidato Abelardo De la Espriella, de quien sostuvo desde Barranquilla que “jamás se sentaría a su lado” y que solo lo haría con Paloma, tal como ocurrió este sábado.

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“Nosotros no somos herederos de nada ni de nadie. Hemos luchado y trabajado por este legado, y son muchas las personas que compartimos esta forma de hacer política. Por eso no tengo problema en hablar contigo. Hay otras personas con las que jamás lo haría en la vida, como con un señor que está asociado con la figura del presidente (Álvaro) Uribe, Abelardo De la Espriella, con quien ibas a cargar las maletas en algún momento y ahora están en una discrepancia gigantesca. Jamás me sentaría con él”, declaró durante el café acordado.

Fajardo describió a De la Espriella ante los medios de comunicación como un farsante y un fantoche, sobre todo por aquella ocasión en la que se encontraron en Bogotá y se saludaron, pero —según Abelardo— el antioqueño tenía mucho miedo de hacerlo.

Además, indicó que nunca estaría de acuerdo con alguien que maneja el discurso del costeño, haciendo referencia a la guerra que aspira a tener con los grupos armados.

Fajardo y Paloma Valencia aclararon que no existe una alianza política

Al término del encuentro, que cerró con un apretón de manos y un abrazo cordial, ambos candidatos ratificaron ante los medios que la cita no implicaba ningún tipo de alianza ni acuerdo programático. “Mi invitación no va más allá de un tinto, de hablar y conversar”, aclaró Valencia, mientras que Fajardo remató diciendo que “no hay nada personal... Somos unos contrincantes políticos”. Sin embargo, las declaraciones posteriores de cada uno evidenciaron las profundas diferencias en sus visiones de país.

Por un lado, Paloma Valencia le apostó a la unión institucional y a la segunda vuelta. La candidata aseguró que Colombia necesita que todos los que creen en la democracia y la libertad permanezcan unidos, mostrándose optimista frente al panorama electoral al afirmar que “vamos a ir a la segunda vuelta y Colombia va a elegir su primera mujer presidente”. Prometió además gobernar con los sectores más amplios posibles y cerró con un mensaje de resistencia asegurando que “Colombia no cae”.

Por otro lado, Sergio Fajardo defendió su legado de calle y cuestionó duramente las tarimas de la política tradicional. El exgobernador criticó los eventos masivos al recordar que, mientras ella cerraba un acto con estructuras tradicionales, él repartía volantes en una universidad junto a jóvenes. Lanzó además una pulla sobre los acompañantes de la candidata al decir que “en esa tarima no había unas personas con las que jamás en mi vida yo me pararía ahí”, y reiteró que su campaña busca captar a los indecisos porque “Colombia no puede seguir atrapada entre Petro y Uribe”.

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