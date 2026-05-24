“El peligro es que el populismo sea permanente”: exmagistrado Humberto Sierra sobre elecciones

El exmagistrado y jurista colombiano Humberto Sierra Porto lanzó una advertencia sobre el clima político y electoral que vive Colombia a pocos días de las elecciones presidenciales.

Durante una entrevista en Sala de Prensa, el constitucionalista aseguró que el país enfrenta una creciente polarización entre sectores de derecha e izquierda que podría derivar en una “escalada populista” capaz de afectar la estabilidad institucional y el funcionamiento democrático.

Sierra Porto sostuvo que el panorama electoral apunta a una segunda vuelta “muy parecida” a la vivida en las elecciones anteriores, con candidaturas fuertemente radicalizadas y una disputa cerrada. En ese escenario, explicó, los votos de centro tendrán un papel decisivo. “La diferencia se marcará con los votos del centro”, afirmó, al considerar que quienes apoyen opciones moderadas podrían obligar a los sectores extremos a buscar consensos y suavizar sus discursos.

El jurista rechazó la idea de que votar por candidatos de centro represente “perder el voto”. Por el contrario, defendió la importancia de construir acuerdos políticos en un sistema democrático. “La política no es simplemente una victoria, una guerra donde hay un vencedor y un derrotado; tiene que ser un proceso de construcción”, señaló durante la conversación.



Sin embargo, reconoció que existe desconfianza frente a las alianzas políticas posteriores a las elecciones. En referencia al gobierno del presidente Gustavo Petro, recordó que sectores moderados respaldaron su candidatura en segunda vuelta y posteriormente fueron excluidos del gabinete. Aun así, insistió en que la democracia permite que esos mismos sectores “premien o castiguen” en futuras elecciones las decisiones tomadas por los gobernantes.

Uno de los puntos más delicados de la entrevista fue la advertencia sobre el avance del populismo. Sierra Porto consideró que tanto la izquierda como la derecha podrían terminar recurriendo a prácticas populistas para mantenerse en el poder o evitar el regreso de sus adversarios políticos. “El peligro del país es que el populismo sea permanente, sea una lógica de funcionamiento del Estado”, aseguró.

El exmagistrado comparó la situación colombiana con fenómenos políticos ocurridos en Argentina, especialmente con el peronismo y el kirchnerismo, sistemas que, según explicó, han utilizado permanentemente la movilización popular y la confrontación política como mecanismo de gobernabilidad. También expresó preocupación por la posibilidad de que los proyectos políticos antisistema terminen debilitando las instituciones y la independencia de poderes.

Publicidad

A juicio del constitucionalista, la campaña electoral ha perdido profundidad programática y se ha concentrado en polémicas, provocaciones y declaraciones mediáticas. “Los temas importantes no están siendo discutidos en la campaña política”, lamentó. Entre esos asuntos mencionó la estabilidad de las Fuerzas Armadas, el manejo de tierras, la seguridad y la sostenibilidad económica del país.

Sierra Porto también criticó el hecho de que los candidatos punteros hayan evitado participar en debates públicos. Según explicó, la ausencia de confrontación de ideas ha empobrecido el debate democrático y ha dejado espacio para que sean los seguidores y sectores más radicales quienes marquen la conversación pública. “Ninguno de los dos candidatos está haciendo debate porque, como le está yendo bien hasta ahora, ¿para qué lo hace?”, cuestionó.

Finalmente, el jurista insistió en la necesidad de discutir de manera abierta los grandes desafíos nacionales y evitar que la política se reduzca a enfrentamientos superficiales. “Todo se reduce a provocaciones y discusiones relativamente banales”, concluyó, al advertir que Colombia atraviesa un momento decisivo para su democracia y para el futuro de sus instituciones.