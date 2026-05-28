“En Bogotá se van a desarrollar las elecciones de manera tranquila”: Secretaría de Seguridad

En la víspera de las elecciones presidenciales para el domingo 1 de junio, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aseguró que en la ciudad no hay alertas por posibles alteraciones de orden público. En medio de las declaraciones que entregó, confirmó que hay monitoreo permanente para evitar un entorpecimiento de la jornada electoral.

“En la información que nosotros tenemos no hay nada de alertas. No sé si alguien esté interesado en meter miedo para que la gente no vaya a votar. Lo que está claro es que en Bogotá las elecciones se van a desarrollar de manera tranquila”, señaló.

A esto se le suma la llegada de más de 700 policías que serán distribuidos en las estaciones de las localidades de la ciudad, especialmente en aquellas con reiterados llamados de alerta por intolerancia e inseguridad. Por su parte, el secretario envió un mensaje a la ciudadanía para evitar caer en información falsa sobre presuntos ataques que se puedan presentar en la jornada electoral.

“El voto es la representación material de nuestro rol en el ejercicio democrático como ciudadanos. No se dejen echar cuentos. Vayan a votar, por quien quieran. Todos tenemos que salir a votar”, concluyó el secretario.



Por ahora, desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmaron que para el viernes 28 de mayo se hará público el decreto de ley seca para las elecciones presidenciales.