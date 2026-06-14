En Soledad Iván Cepeda lideró su último evento público de campaña

En el boulevard del barrio Los Robles, en el municipio de Soledad, Atlántico, el candidato presidencial Iván Cepeda se presentó este domingo a las 6 de la tarde ante sus seguidores en el que fue su último discurso en plaza pública, según lo confirmó en la tarima. Es decir, no encabezará más eventos masivos esta última semana antes de la elección del domingo 21 de junio.

En su discurso que tituló 'Proclama por el pueblo colombiano', el candidato invitó a los presentes a no dejarse llevar por el miedo y multiplicarse este 21 de junio para lograr la victoria que se escapó en primera vuelta.

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En referencia a la campaña de su contrincante Abelardo de la Espriella, dijo a las 3.000 personas que aproximadamente estaban en el boulevard del barrio Los Robles, no dejarse intimidar con el grito de firmes por la patria.

"Debemos mirar el presente con esperanza, no debemos dejarnos confundir ni atemorizar con los gritos de firmes por la patria, nosotros si somos firmes aquí con nuestro legado histórico de luchas sociales".



Del mismo modo, Cepeda destacó las reformas sociales que impulsó el gobierno de Gustavo Petro en entrega de tierras, educación o trabajo y prometió continuar con su legado.

Imagen del evento. Candidato presidencial Iván Cepeda firmó un pacto por el agua durante su visita a Bucaramanga

A Cepeda lo acompañaron en la tarima figuras de la política en el Caribe como el senador Pedro Flórez, los representantes Jaime Santamaría, Amauri Julio, Fernando Niño y la representante electa Andrea Vargas, además de miembros de la Guardia Indígena y decimeros de Soledad.