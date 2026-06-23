Escrutinio definitivo tendrá que esperar hasta mañana: suspenden audiencia por nueva reclamación

La Comisión Nacional Escrutadora continúa avanzando en la revisión de los resultados electorales en Bogotá, donde se verifica la información de la votación proveniente de cada uno de los departamentos del país.

Durante la tarde de este martes quedaron en firme los resultados de los departamentos de La Guajira, Meta, Atlántico y Risaralda, luego de que no se presentaran reclamaciones que modificaran el proceso de consolidación de los resultados.

Sin embargo, ante la Comisión fue radicada una reclamación que contiene 30 presuntas inconsistencias detectadas en la información electoral de Bogotá. Estas observaciones serán analizadas por los ocho magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes determinarán si es necesario realizar correcciones o si, por el contrario, se ratifican los resultados ya reportados.

El escrutinio avanza de manera ágil y dentro de los tiempos previstos.



Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Foto: AFP

En el caso del departamento del Atlántico, se presentó una reclamación, pero esta fue considerada extemporánea, debido a que la solicitud de revisión llegó después de que los resultados de ese departamento ya habían quedado en firme.

De igual manera, fue presentada una solicitud de nulidad sobre la decisión adoptada durante la mañana respecto a la votación de colombianos en el exterior. No obstante, el recurso no fue admitido por las autoridades electorales, al considerar que ese asunto ya había sido revisado previamente.

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El Consejo Nacional Electoral aclaró, además, que el escrutinio de la votación en el exterior no puede realizarse mediante la revisión física de cada voto, como lo ha solicitado el Pacto Histórico. De acuerdo a la norma, el proceso se basa en la consolidación de la información contenida en los formularios, con el número de votos, remitidos por los cónsules desde los distintos países donde se desarrolló la jornada electoral.

La Comisión Nacional Escrutadora continuará revisando los pliegos de cada departamento este miércoles desde las 9:00 de la mañana.