Fiscalía reporta 20 capturas durante elecciones: ocho son por delitos electorales

La Fiscalía General de la Nación entregó un balance preliminar de la jornada electoral en el que reportó al menos 20 capturas en diferentes regiones del país, de las cuales ocho corresponden a presuntos delitos electorales. Además, informó que más de 5.000 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encuentran desplegados para acompañar las elecciones, apoyar labores de policía judicial y atender de manera inmediata cualquier hecho que pueda afectar la transparencia del proceso democrático.

Según el ente acusador, desde la apertura de las urnas se han realizado varias acciones judiciales relacionadas con posibles irregularidades electorales. Uno de los casos más relevantes ocurrió en Ricaurte, Cundinamarca, donde fue capturado un hombre que se movilizaba en motocicleta transportando más de 110 millones de pesos en efectivo. El dinero fue encontrado oculto en un bolso y, de acuerdo con la Fiscalía, el ciudadano no logró justificar su procedencia, por lo que se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes y el proceso de comiso de los recursos.

Otro de los procedimientos se registró en Popayán, donde cuatro mujeres y un hombre fueron capturados en flagrancia por su presunta participación en el delito de corrupción al sufragante. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, los detenidos estarían verificando certificados electorales de ciudadanos que habrían votado por una determinada colectividad política e incorporando sus datos en un listado.

En el municipio de Cumaral, Meta, una persona fue capturada por el delito de falsedad personal luego de que, presuntamente, intentara hacerse pasar por un testigo electoral en una mesa de votación. Entre tanto, en Valledupar fue detenida una mujer por el delito de voto fraudulento, tras evidenciarse que habría sufragado en dos mesas diferentes.



La Fiscalía también confirmó que investiga una denuncia relacionada con un posible caso de constreñimiento al sufragante en la vereda Totarco, jurisdicción de Coyaima, Tolima. Según la información recibida, integrantes de una estructura armada del ELN estarían ejerciendo presiones sobre la población para favorecer a un determinado candidato. Frente a estos hechos, el ente acusador indicó que se realizaron coordinaciones con el Ejército Nacional y la Policía Nacional para garantizar el normal desarrollo de la jornada. Fuentes oficiales confirmaron que el constreñimiento estaría dirigido a favorecer presuntamente al candidato Iván Cepeda.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

De manera paralela a las investigaciones electorales, las autoridades materializaron 12 capturas de personas que tenían órdenes judiciales vigentes por diferentes delitos. Los procedimientos se realizaron en Bogotá, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Huila y La Guajira, y corresponden a investigaciones por homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático.

Otro hecho destacado del balance entregado por la Fiscalía tiene relación con la ubicación de personas reportadas como desaparecidas. Durante la jornada electoral fueron encontradas nueve personas que figuraban en registros de desaparición y que acudieron a votar en puestos ubicados en Norte de Santander, Cundinamarca y Antioquia.