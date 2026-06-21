Galán recuerda importancia de las instituciones en segunda vuelta: "Nadie está por encima de la ley"

Este domingo 21 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, en la que Iván Cepeda se enfrenta a Abelardo De La Espriella, en una jornada que para muchos representa una de las elecciones más polarizadas de la historia reciente de Colombia.

De hecho, durante la campaña electoral, uno de los principales cuestionamientos ha sido la actitud del presidente Gustavo Petro, quien no ha dudado en respaldar a su candidato Iván Cepeda, tanto en redes sociales como durante sus intervenciones públicas.

Ante ello, previo al inicio de la jornada electoral, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aprovechó no solo para invitar a los ciudadanos a salir a votar, sino también para enviar un mensaje al presidente de la nación.

"Las instituciones democráticas son la garantía que tenemos, la herramienta que tenemos para que aquí siempre prime el interés general sobre el particular. Nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley", señaló Galán, haciendo referencia a las críticas que ha recibido Petro por presuntas actuaciones en contra de la institucionalidad del país.

Adicionalmente, el mandatario local señaló que cualquier inconformidad o molestia frente a los resultados debe manejarse bajo los mecanismos establecidos por la ley: "Hoy, precisamente en la garantía de esas herramientas democráticas, tenemos que canalizar cualquier disputa, cualquier cuestionamiento, cualquier impugnación a través de los canales establecidos en la ley, sin llamar a las vías de hecho, sin llamar a desconocer esos canales", comentó.

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Finalmente, Galán envió un mensaje a los candidatos presidenciales y pidió que quien resulte ganador sea un dirigente capaz de unir al país. "Quien gane hoy tenga la capacidad de unir a Colombia y que quien pierda aporte en medio de la diferencia y respetando esa diferencia en ese proceso de unión que necesita nuestro país", concluyó.