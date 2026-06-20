Gobierno adelantó 12 horas el cierre de fronteras para la segunda vuelta presidencial

El Gobierno nacional modificó el horario del cierre temporal de los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados que regirá durante la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio.

La modificación quedó establecida en el Decreto 0631 del 20 de junio de 2026, que cambia lo dispuesto inicialmente en el Decreto 0612 del pasado 16 de junio. Con esta actualización, la restricción comenzó a aplicarse desde las 6:00 de la mañana de este sábado 20 de junio, o desde el momento de la publicación oficial de la norma.

La medida estará vigente hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio y mantiene las mismas excepciones y disposiciones contempladas en el decreto original.

El cambio representa un ajuste importante frente a la información divulgada previamente por Migración Colombia, entidad que había señalado que el cierre fronterizo comenzaría a las 6:00 de la tarde del sábado. El nuevo decreto adelantó la restricción doce horas.



Cierran fronteras con antelación Migración Colombia

Durante el periodo establecido por el Gobierno se restringirá el tránsito de viajeros a través de los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados. Además, se fortalecerán los controles migratorios y de seguridad en las zonas limítrofes del país.

Esta decisión está enmarcada en el Plan Democracia 2026, una estrategia interinstitucional que busca garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de los comicios presidenciales.

Publicidad

Migración Colombia confirmó que mantiene activo el despliegue operativo previsto en las fronteras, en coordinación con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otras autoridades competentes.

La directora general de Migración, Gloria Esperanza Arriero, explicó que el objetivo es respaldar las acciones orientadas a preservar la seguridad durante la jornada electoral y fortalecer los controles de ingreso y salida de viajeros.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos, especialmente a quienes tenían previsto desplazarse por zonas fronterizas durante el fin de semana, para que consulten la información oficial y ajusten sus itinerarios de viaje de acuerdo con las nuevas disposiciones.

