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Iván Cepeda desde Cali: "No habrá diálogos con grupos armados que ataquen a líderes sociales"

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, visitó Cali , expuso sus propuestas y rechazó la reciente escalada de violencia en Valle y Cauca .

Ivan-Cepeda-AFP.jpg
Iván Cepeda
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de may, 2026

La ciudad de Cali fue escenario de la llegada del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien lideró un encuentro con la ciudadanía en el Boulevard del Río.

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Durante el evento, el aspirante expuso varias de sus propuestas y se refirió a la compleja situación de seguridad que vive el país. Asimismo, dirigió un mensaje contundente a los grupos armados ilegales, en especial a aquellos que han atentado contra líderes sociales.

“A los grupos armados les digo con total claridad que deben detener la violencia a los liderazgos sociales y que un criterio a tener en cuenta para comenzar, continuar o reanudar diálogos de paz será que dejen de cometerse cualquier clase de acciones criminales contra quienes dirigen los procesos sociales en los territorios; no habrá diálogo con quien asesine, amenace o persiga líderes sociales en Colombia”, dijo Cepeda.

En cuanto a la situación de seguridad en el Valle y Cauca, rechazó los actos terroristas de los últimos días.

“Hemos rechazado enérgicamente los actos terroristas que se han perpetrado por estos días contra la población civil aquí en el Valle y en el departamento del Cauca. Frente a esa escalada de violencia y terror, hemos afirmado que nada podrá detener nuestra campaña electoral ni atemorizarnos con acciones que claramente pretenden favorecer a la extrema derecha uribista”, sostuvo Cepeda.

También propuso reconocer la labor de los líderes sociales mediante la asignación de un ingreso para quienes ejercen este rol, incluyendo a miembros de juntas de acción comunal.

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