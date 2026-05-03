Iván Cepeda desde Cali: "No habrá diálogos con grupos armados que ataquen a líderes sociales"

La ciudad de Cali fue escenario de la llegada del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien lideró un encuentro con la ciudadanía en el Boulevard del Río.

Durante el evento, el aspirante expuso varias de sus propuestas y se refirió a la compleja situación de seguridad que vive el país. Asimismo, dirigió un mensaje contundente a los grupos armados ilegales, en especial a aquellos que han atentado contra líderes sociales.

“A los grupos armados les digo con total claridad que deben detener la violencia a los liderazgos sociales y que un criterio a tener en cuenta para comenzar, continuar o reanudar diálogos de paz será que dejen de cometerse cualquier clase de acciones criminales contra quienes dirigen los procesos sociales en los territorios; no habrá diálogo con quien asesine, amenace o persiga líderes sociales en Colombia”, dijo Cepeda.

En cuanto a la situación de seguridad en el Valle y Cauca, rechazó los actos terroristas de los últimos días.



“Hemos rechazado enérgicamente los actos terroristas que se han perpetrado por estos días contra la población civil aquí en el Valle y en el departamento del Cauca. Frente a esa escalada de violencia y terror, hemos afirmado que nada podrá detener nuestra campaña electoral ni atemorizarnos con acciones que claramente pretenden favorecer a la extrema derecha uribista”, sostuvo Cepeda.

También propuso reconocer la labor de los líderes sociales mediante la asignación de un ingreso para quienes ejercen este rol, incluyendo a miembros de juntas de acción comunal.