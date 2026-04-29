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"Si convocan a Constituyente, nos apartamos": representante del Partido Verde tras adhesión a Cepeda

También rechazó cualquier iniciativa no autorizada relacionada con la recolección de firmas para impulsar ese mecanismo.

Iván Cepeda
Iván Cepeda
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

El representante a la Cámara José Salamanca fijó una postura contundente tras la adhesión de la Alianza Verde a la campaña del senador Iván Cepeda: el partido no participará en una eventual Asamblea Constituyente. “Si hay convocatoria a Asamblea, nos apartaremos, no participaremos de ese ejercicio”, afirmó, marcando distancia frente a esa posibilidad en medio del debate político.

El congresista enfatizó que el acuerdo suscrito con la campaña de Cepeda prioriza la defensa institucional. Según explicó, el documento contempla “la defensa de la Constitución, de un diálogo nacional para las reformas a través del Congreso”, así como una declaración explícita de no reelección como mecanismo para fortalecer la democracia en el país.

En esa línea, Salamanca dejó claro que la Constituyente no es una opción inmediata dentro del acuerdo político. “La puerta de la Constituyente no se abre, por lo menos, como un primer canal, solo como un último recurso”, aseguró, al tiempo que indicó que solo podría considerarse si existe una convocatoria directa desde la ciudadanía.

El representante también rechazó cualquier iniciativa no autorizada relacionada con la recolección de firmas para impulsar ese mecanismo. “Nadie estaba autorizado para recoger firmas, estamos buscando video de seguridad del sitio”, dijo, insistiendo en que este no es el camino adecuado para resolver los desafíos del país.

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De manera indirecta, el congresista reiteró que la apuesta del Partido Verde está en el acuerdo nacional como vía para avanzar sin retrocesos. A su juicio, la colectividad tiene una trayectoria basada en la construcción de consensos y en la capacidad de convocar distintos sectores en torno a objetivos comunes.

Finalmente, Salamanca aseguró que el partido se mantiene cohesionado tras la decisión política. Señaló que lo ve “unido, contento y tranquilo”, convencido de estar “del lado correcto de la historia”, y anticipó que trabajarán con fuerza en la campaña con la meta de alcanzar la victoria en primera vuelta.

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