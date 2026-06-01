Iván Cepeda dice que, hasta ahora, no encuentran indicios de irregularidades en elecciones

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró este lunes que el equipo de verificación electoral de su campaña no ha encontrado, hasta el momento, evidencias de irregularidades que justifiquen cuestionar los resultados de la primera vuelta presidencial.

Durante una declaración pública desde la sede de su movimiento político, Cepeda explicó que los mecanismos de observación y control electoral instalados por su campaña han trabajado de manera permanente desde la noche de las elecciones para revisar posibles inconsistencias en el proceso.

“No hemos encontrado evidencias” de irregularidades

El aspirante presidencial señaló que, tras las verificaciones realizadas por su equipo, no existen hasta ahora hallazgos que ameriten una denuncia sobre posibles anomalías en los comicios.

“Hasta ahora, lo tengo que decir porque en esto soy una persona seria y transparente, no hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencias sobre hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, afirmó Cepeda. Sin embargo, insistió en que su campaña continuará revisando la información electoral y que esperará el resultado de los escrutinios oficiales antes de pronunciarse de manera definitiva sobre los resultados de la jornada.



Las declaraciones marcan un contraste con la postura expresada por Cepeda la noche del domingo, cuando anunció que no reconocería los resultados preliminares hasta aclarar inquietudes relacionadas con el censo electoral y algunas impugnaciones presentadas por testigos de su campaña.

En ese momento, el candidato afirmó que existía un supuesto desfase de cerca de 885.000 personas en el censo electoral y aseguró que se estaban verificando reportes sobre mesas de votación con comportamientos atípicos. De acuerdo con los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial, Cepeda avanzó a la segunda vuelta junto a Abelardo De La Espriella, quien obtuvo la mayor votación de la jornada. La definición de la Presidencia para el periodo 2026-2030 está prevista para el próximo 21 de junio.

Las declaraciones de Cepeda se producen después de que tanto él como el presidente Gustavo Petro expresaran cuestionamientos sobre los resultados preliminares divulgados por las autoridades electorales. No obstante, el candidato reconoció que, hasta ahora, las verificaciones adelantadas por su campaña no han arrojado indicios de fraude o irregularidades significativas.