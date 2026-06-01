De La Espriella acepta debatir con Iván Cepeda, pero le pide reconocer resultados de elecciones

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella aceptó este lunes la invitación formulada por su contendor Iván Cepeda para realizar un debate electoral con miras a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

La respuesta se produjo horas después de que Cepeda anunciara públicamente su disposición a participar en un cara a cara entre ambos aspirantes y propusiera que las condiciones del encuentro fueran acordadas por representantes de las dos campañas.

A través de su cuenta de X, De La Espriella aseguró que está dispuesto a debatir, pero exigió previamente que Cepeda y el presidente Gustavo Petro reconozcan los resultados de la primera vuelta presidencial.

“¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”, escribió el candidato del movimiento Defensores de la Patria.



En su mensaje, De La Espriella también cuestionó al mandatario y al aspirante del Pacto Histórico, a quienes acusó de promover dudas sobre el proceso electoral. Además, hizo un llamado a los medios de comunicación para que organicen el debate y exhorten a los sectores políticos involucrados a reconocer los resultados de las urnas.

Abelardo De La Espriella acepta debate con Cepeda

Cepeda pide a De La Espriella debatir

Horas antes, Cepeda había informado en la red social X que emplazaba a De La Espriella a un debate político y electoral, en lo que constituye el primer intento formal por organizar un encuentro entre los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta.

La propuesta surge después de que durante la campaña de primera vuelta no se concretaran debates directos entre los aspirantes presidenciales por falta de acuerdos sobre las condiciones de los encuentros.

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Según los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional, De La Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 % de la votación, mientras que Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90 %.

La segunda vuelta presidencial enfrentará al candidato de Defensores de la Patria y al aspirante del Pacto Histórico en una campaña marcada por la polarización política y los cuestionamientos mutuos sobre el proceso electoral.