Registrador desmiente versión de Cepeda y Petro: “El software no recibe ni modifica cédulas”

En diálogo con Mañanas Blu, el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, defendió la transparencia de la jornada electoral y desestimó categóricamente las denuncias de fraude e irregularidades en el censo electoral planteadas por el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda.

Ante las dudas sobre la integridad del sistema, Penagos fue enfático al aclarar el funcionamiento técnico de las herramientas de consolidación de datos: “El software de escrutinio y de preconteo no trabaja con cédulas. Ese software no recibe número de cédulas, solo consolida la información que llega de las mesas de votación y de las actas electorales”.

Claridad sobre el censo electoral y las 800.000 cédulas

Frente a la tesis sostenida por el sector oficialista sobre la supuesta inclusión de 885.000 cédulas nuevas en la última semana, el Registrador aseguró que no existe “ninguna posibilidad” de que esto ocurra. Explicó que el censo electoral es un proceso que se cierra y se "congela" con suficiente antelación, específicamente el 30 de abril, un mes antes de los comicios.



“El censo electoral, insisto, se cerró hace un mes. De ahí en adelante no se toca y por eso es que en cada mesa de votación tenemos la posibilidad de llevar el listado de votantes a 122.000 mesas”, puntualizó el funcionario, añadiendo que el censo es físico en los puestos de votación y que no hay computadores en las mesas que permitan alteraciones de último minuto.

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Además, destacó que el manejo del censo es interno de la Registraduría y no está en manos de terceros.

Un proceso manual con evidencias físicas

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Penagos resaltó que el sistema colombiano ofrece plenas garantías debido a su naturaleza híbrida, donde el voto sigue siendo físico. “Colombia tiene un proceso electoral eminentemente manual. Eso significa que los votos se marcan en un papel y que las actas electorales son físicas”. Según el Registrador, esta metodología permite que quede una “evidencia física de los resultados” que fue fotografiada por jurados y testigos antes de su transmisión.

Sobre la rapidez de los resultados, que el sector de Petro cuestionó al vincularlos con firmas privadas, Penagos aclaró que la agilidad dependió del trabajo impecable de los jurados de votación. Asimismo, señaló que las campañas tuvieron acceso a las actas (E-14) casi en tiempo real: “Yo le puedo asegurar que todas las campañas políticas desde anoche tienen en su haber las actas electorales. Hace mucho rato las cruzaron con la información”.

Jornada de elecciones en Colombia. Foto: AFP.

Respecto a la postura del presidente de no aceptar los resultados, el registrador instó a utilizar los canales institucionales. “Lo que debe hacer cualquier organización política frente a unos resultados que no le animen es acudir a las normas legales como ocurre en cualquier estado democrático”, afirmó, recordando que el sistema cuenta con instancias ante jueces, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado.

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Finalmente, la Registraduría ya se prepara para la segunda vuelta, un proceso que califica como una “carrera contra el tiempo” debido al voto en el exterior. Penagos confirmó que esta misma semana se iniciará la impresión de los nuevos tarjetones y se realizará el sorteo de ubicación para las dos campañas restantes.

Escuche aquí la entrevista: