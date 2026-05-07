“La desinformación genera muerte”: advertencia del registrador por ataques al proceso electoral

El registrador Hernán Penagos lanzó una fuerte advertencia sobre los riesgos de la desinformación alrededor del proceso electoral colombiano, en medio de la controversia por las auditorías al software electoral y las críticas del Pacto Histórico sobre supuestas faltas de garantías.

Penagos aseguró que lo que más le preocupa no son los ataques contra la Registraduría, sino el impacto que los discursos de fraude y manipulación puedan tener sobre la ciudadanía. “Narrativas de desinformación terminen enfrentando a la sociedad. Eso es lo que a mí me preocupa. No me preocupa la Registraduría, sino que la sociedad colombiana, la ciudadanía en las calles de Colombia y terminemos animando una tragedia”, afirmó.

El registrador insistió en que, a diferencia de otros países, en Colombia la desinformación tiene consecuencias mucho más graves. “En Colombia, a diferencia de muchas naciones, la desinformación genera muerte. Y qué pena decirlo, pero es así”, sostuvo. Incluso comparó el contexto colombiano con el europeo: “La desinformación en Europa genera hostilidad política, genera discusiones complejas, pero hasta ahí. Pero en Colombia la desinformación hace que la ciudadanía se mate”.

Las declaraciones se dieron luego de que el Pacto Histórico insistieran en presuntas fallas en las auditorías del software electoral y pidieran acceso completo a la información técnica del sistema. Frente a ello, Penagos rechazó que exista opacidad en el proceso y calificó como “falso” afirmar que no hay garantías porque no se entregue el código fuente en determinadas condiciones.



“Que se diga que por no entregar un código fuente no hay claridad del proceso electoral es falso”, afirmó el registrador. Según explicó, actualmente el código fuente está disponible para los auditores de los partidos políticos y el tiempo de revisión pasó de cuatro días a dos semanas. “Cualquier técnico conocedor de ese tema sabe que las líneas de programación que se están exponiendo, el tiempo que se está dando para ello y los técnicos que están resolviendo preguntas en las salas de auditoría de la Registraduría son suficientes para garantizar la fiabilidad del software”, señaló.