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“Las fórmulas vicepresidenciales no son figuras decorativas”: advierten panorama para elecciones

La elección de fórmulas vicepresidenciales reacomoda la carrera por la Casa de Nariño y puede definir qué campañas logran llegar a la segunda vuelta.

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