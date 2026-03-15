“Las fórmulas vicepresidenciales no son figuras decorativas”: advierten panorama para elecciones

Las cartas ya están sobre la mesa. Tras semanas de especulación, las campañas presidenciales definieron sus fórmulas vicepresidenciales y el panorama político comienza a tomar forma de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026.

El analista político Gabriel Cifuentes explicó en Sala de Prensa que la elección de estos nombres ya no es un simple trámite constitucional. Hoy, las fórmulas vicepresidenciales envían mensajes políticos claros y pueden influir directamente en la posibilidad de una campaña de llegar o no a la segunda vuelta. “Las fórmulas vicepresidenciales ya no son meras figuras decorativas”, dijo Cifuentes, al explicar que cada campaña utiliza esa decisión para mostrar su estrategia, sus alianzas y hasta sus propias debilidades.



La dupla Paloma Valencia – Juan Daniel Oviedo busca acercarse al centro

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. Foto: EFE

Uno de los movimientos que más atención ha generado es la fórmula de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo. Para Cifuentes, la apuesta apunta a ampliar el espectro electoral y acercarse a sectores moderados.

Recordó que Oviedo fue una de las sorpresas electorales del 8 de marzo y que su presencia en la fórmula podría ayudar a atraer votantes que no se identifican plenamente con el uribismo.



Según explicó, esa alianza también refleja un mensaje político más amplio: demostrar que campañas con diferencias pueden construir acuerdos. “Cuando no hay diferencias hay fundamentalismos”, señaló Cifuentes, al referirse a la importancia del diálogo entre sectores distintos dentro de una misma propuesta política.

Ese tipo de alianzas, agregó, puede romper la idea de que el país está condenado a escoger únicamente entre dos extremos políticos.



Iván Cepeda apuesta por consolidar la base de la izquierda

Aida Quilcué e Iván Cepeda Foto: X Iván Cepeda

En el caso de Iván Cepeda, la elección de Aida Quilcué responde a una lógica distinta. Según el análisis, no se trata tanto de sumar votos nuevos como de fortalecer las bases que ya respaldan a esa candidatura.

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Cifuentes explicó que, tras los resultados del 8 de marzo, la izquierda tiene una base electoral importante y busca llegar sólida a una eventual segunda vuelta. “Él va a acabar con esa dispersión y va a concentrar a las bases de la izquierda en Colombia para llegar fortalecido a una segunda vuelta”, explicó el analista.

Sin embargo, también advirtió que la campaña apenas comienza. Con 14 fórmulas en competencia, debates, programas de gobierno y alianzas políticas todavía pueden cambiar el rumbo de la contienda en las próximas semanas.