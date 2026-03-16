Luis Carlos Reyes se retira como fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano

El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que Luis Carlos Reyes ya no será su fórmula vicepresidencial en la actual campaña electoral, luego de que el economista decidiera retirarse para atender una situación familiar relacionada con el embarazo de su esposa.

Los 18 personajes 4.0 del 2024 Foto: suministrada

De acuerdo con lo explicado por el aspirante presidencial, la decisión se tomó tras una conversación entre ambos, en la que Reyes le manifestó que el embarazo de su esposa presenta complicaciones y requiere de su acompañamiento permanente. Ante esta situación, acordaron que lo más importante en este momento es priorizar el bienestar de su familia.

Lizcano expresó su solidaridad con Reyes y con su esposa, Isabela, y les deseó lo mejor durante este proceso. “Entendemos que la familia debe ser la prioridad en un momento como este”, señaló el candidato.

Luis Carlos Reyes Foto: X @luiscrh

El exdirector de la Dian había sido presentado días atrás como la fórmula vicepresidencial de la campaña, en un acto en el que ambos destacaron su propuesta enfocada en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.



Tras la salida de Reyes, Lizcano indicó que en los próximos días dará a conocer quién será su nuevo compañero de fórmula, decisión que deberá tomarse dentro de los plazos establecidos por la ley electoral, que vencen este viernes.