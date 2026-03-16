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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Luis Carlos Reyes se retira como fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano

Luis Carlos Reyes se retira como fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano

El economista Luis Carlos Reyes dejó la campaña para dedicarse al cuidado de su esposa, quien atraviesa un embarazo de alto riesgo. El candidato deberá anunciar un reemplazo antes del viernes.

Mauricio Lizcano elige a Luis Carlos Reyes como su fórmula vicepresidencial
Luis Carlos Reyes es la fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano.
Foto: AFP y redes sociales
Por: Yessica Gutiérrez
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Actualizado: 16 de mar, 2026

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