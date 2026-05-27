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Más de 500 policías custodiarán traslado de material electoral en Cundinamarca

De acuerdo con las autoridades, en Cundinamarca están habilitadas más de 1.658.000 personas para ejercer su derecho al voto el próximo domingo 31 de mayo.

Desde qué hora y hasta qué hora puede votar para elecciones de este domingo 8 de marzo
Votación elecciones legislativas.
Foto: Registraduría
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 27 de may, 2026

La Policía de Cundinamarca puso en marcha el dispositivo de seguridad para el traslado del material electoral hacia las cabeceras municipales del departamento, de cara a la jornada electoral de este fin de semana.

En total, 505 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte acompañan los recorridos de los vehículos encargados de distribuir el material.

El operativo cubrirá los principales corredores viales del departamento y contempla 28 rutas hacia los 116 municipios de Cundinamarca. Además, las autoridades instalaron puntos de prevención y control para garantizar que el traslado se realice sin contratiempos.

El coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, explicó que el acompañamiento comenzó desde la semana pasada con el traslado del material hacia destinos nacionales y que ahora se concentra en las cabeceras municipales.

“Un dispositivo de más de 500 hombres de la Seccional de Tránsito y Transporte estará en los corredores viales y zonas de prevención. Hoy en día salen 28 rutas con destino a las cabeceras municipales”, señaló el oficial.

Finalmente, Herrera confirmó que durante el fin de semana continuará el despliegue policial para custodiar la distribución del material electoral hacia los puestos de votación urbanos y rurales en todo el departamento.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo del operativo será garantizar el derecho al sufragio de más de 1.658.000 personas que estarían habilitadas para votar el próximo domingo.

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