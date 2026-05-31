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MinDefensa confirma ocho capturas por delitos electorales durante elecciones

Desde la cartera hacen un llamado a la tranquilidad por parte de la ciudadanía durante los próximos días de cara a la segunda vuelta presidencial.

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Ministro de Defensa Pedro Sáchez
Foto: Presidencia de la República
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 31 de may, 2026

Luego de que se cerraran las urnas en todo el país, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desde el Puesto de Mando Unificado del Ministerio de Interior, aseguró que la jornada electoral en Colombia concluyó sin atentados terroristas ni alteraciones del orden público por parte de grupos armados organizados.

El funcionario aseguró que más de 408.000 integrantes de la fuerza pública fueron desplegados en todo el territorio nacional para garantizar las votaciones del día de hoy.

“Se desplegaron ministerios en toda la región, en todas las regiones, en todo el territorio nacional, también articuladas con las gobernaciones, con las alcaldías, pero articulado principalmente con el encargado de este certamen electoral, la Registraduría, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la MAPP/OEA, la ONU, la Misión de Observación Electoral”, aseguró el ministro de Defensa.

Sin embargo, el ministro confirmó que durante esta jornada si se registraron delitos electorales. Según el reporte oficial, ocho personas fueron capturadas por presunta corrupción al sufragante y voto fraudulento. Cinco de esas capturas se realizaron en Popayán, una en Valledupar, una en Cumaral y otra en Sincelejo.

Adicionalmente, señaló que las autoridades adelantan la verificación de 20 denuncias recibidas a través de la línea anticorrupción y reportaron la incautación de propaganda electoral en Villavicencio, Valledupar, Pasto y Trinidad.

De cara a los próximos días, el ministro advirtió que desde la cartera mantendrán la alerta máxima ante posibles intentos de grupos armados de atribuirse la tranquilidad registrada durante las elecciones o ante eventuales reacciones de sectores radicales inconformes con los resultados del día de hoy.

“Por ello, invitamos a que denuncien al 157 cualquier intento de amenaza terrorista, cualquier intento de alteración del orden y la ley, pero también a todas las personas a que mantengamos absolutamente la calma. No porque generemos disturbios, va a cambiar lo que ya se depositó en cada una de las urnas”, agregó el ministro, Pedro Sánchez.

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