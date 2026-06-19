Mindefensa llama a la calma en jornada de elecciones: "Violencia no cambiará resultados electorales"

A solo dos días de la apertura de las urnas para elegir al nuevo presidente de Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el país cuenta con un despliegue total de capacidades para garantizar el orden público. Según el jefe de la cartera, se han activado los Puestos de Mando Unificado (PMU) con cinco días de antelación para asegurar que el proceso sea "libre, seguro y transparente y, sobre todo, que se respeten los resultados".

Prevención y enfoque en la "emoción electoral"

El enfoque del Ministerio no es generar pánico, sino mitigar riesgos. El ministro comparó el ambiente actual con la final de un torneo deportivo, señalando que "a medida que nos acercamos a las elecciones comienza a ganar más fuerza la emoción que la razón. Es similar a la final de un partido de fútbol".

Por ello, la estrategia se divide en un 80% de esfuerzo en prevención y un 20% en atención de posibles disturbios. Uno de los puntos clave es la lucha contra la desinformación, la cual, según Sánchez, es el motor de muchas reacciones violentas. El ministro advirtió que los delitos electorales, como la perturbación del certamen o la corrupción al sufragante, tienen penas severas: "los delitos electorales tienen penas entre 4 y 9 años como el disturbio de la jornada electoral".

Elecciones en Colombia Foto: AFP

Identificación de puntos críticos

La inteligencia policial ha identificado un aumento en los lugares que requieren atención especial, pasando de 70 a 94 puntos focalizados en todo el país. El ministro aclaró que la mayor preocupación no proviene de grupos criminales organizados, sino de sectores radicales de la población: "lo que más nos preocupa en temas de seguridad es un sector de la población que son muy poquitos, que son radicales electorales".



En ciudades como Bogotá, se han priorizado localidades como Ciudad Bolívar, Fontibón, Engativá y Suba. Además, hay un despliegue especial en 13 ciudades capitales, entre ellas Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, donde se han identificado convocatorias en redes sociales para posibles desmanes tras el cierre de las urnas.

Respuesta a alertas externas y constreñimiento

Respecto a la reciente alerta de la Embajada de los Estados Unidos sobre posibles hechos de violencia, el ministro Sánchez fue enfático en que, aunque mantienen comunicación constante, su diagnóstico difiere. "Entendemos que cada cual puede elegir las alertas que sean... pero diciendo esto como ministro de Defensa, sin desconocer los riesgos, también reconozco la capacidad que tiene la fuerza pública".

Incluso calificó la percepción de riesgo generalizado como algo que "no corresponde a la realidad de lo que tenemos".

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Sobre las denuncias de constreñimiento al votante por parte de grupos armados, el ministro citó cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE) para dar tranquilidad, señalando que el 99.92% de los votos históricamente han estado libres de estas presiones. "La violencia, los desmanes no van a cambiar los resultados electorales para nada", concluyó Sánchez, invitando a los colombianos a votar temprano y con tranquilidad.

Escuche aquí la entrevista: