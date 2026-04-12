MinDefensa ofrece $1.000 millones por información que evite atentados contra candidatos

Luego de que se conociera un video por medio de redes sociales de una corona fúnebre con una cinta con el nombre y la foto en blanco y negro de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, tanto la candidata presidencial como el Gobierno nacional han demostrado su rechazo frente a este hecho que atenta contra la libertad electoral en el país.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, por medio de su cuenta de X, aseguró que rechaza de manera categórica las amenazas de muerte contra la candidata, al igual que la vandalización de una de sus sedes de campaña en Santander. Además, señaló que desde el Gobierno nacional han brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin ningún sesgo político.

“Desde el Gobierno nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos”, señaló el funcionario.

Asimismo, dijo que las autoridades ya están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección de la candidata Paloma Valencia.



Es por esto que desde el Ministerio de Defensa también anunciaron una recompensa de hasta $1.000 millones por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales, luego de conocerse amenazas contra la candidata.

El ministro Pedro Sánchez señaló que es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a la estabilidad del país.

“La Fuerza Pública, articulada con MinInterior y la UNP, está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna. Hasta $1.000 millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar”, señaló el ministro Sánchez.

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Paloma Valencia Foto: Blu Radio

Más reacciones tras las amenazas de muerte contra Paloma Valencia

Desde el Partido Conservador rechazaron la amenaza de muerte contra Paloma Valencia y señalaron que no puede ser posible que, mientras se usan recursos públicos para hacer política electoral, se descuide la protección de los candidatos. Asimismo, anunciaron que solicitarán a la comunidad internacional acompañar el proceso electoral con veeduría, pues aseguran que el Gobierno ha mostrado una “indiferencia que roza lo cómplice”.

“Voceros regionales, como Alex Char, han advertido sobre la creciente inseguridad. Es una alerta que no puede ignorarse. Solicitamos a la comunidad internacional acompañar este proceso con veeduría. Cuando el Gobierno muestra una indiferencia que roza lo cómplice, la vigilancia externa se vuelve necesaria”, aseguraron desde el partido.

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Por su parte, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, condenó cualquier forma de agresión o violencia política contra sus adversarios. Además, hizo un llamado al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia política.

Asimismo, desde la Defensoría del Pueblo rechazaron este acto e hicieron un llamado urgente para investigarlo y, de esta forma, proteger el debate democrático.

“Rechazamos estos hechos y expresamos nuestra preocupación por la vida, la integridad y las garantías democráticas. Reiteramos que en un Estado social de derecho ninguna persona puede ser objeto de amenazas o intimidaciones por el ejercicio de su participación política. La protección de quienes intervienen en el debate público es una condición esencial para la vigencia de los derechos civiles y políticos y para la legitimidad del proceso electoral”.

Finalmente, tras estas amenazas contra la candidata Valencia y los hechos de vandalismo en Bucaramanga, el procurador Gregorio Eljach advirtió sobre la necesidad de fortalecer la seguridad de los actores políticos en medio de este proceso electoral.