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MinDefensa ofrece $1.000 millones por información que evite atentados contra candidatos

La decisión por parte del Gobierno Nacional se da tras las recientes amenazas que ha sufrido la candidata presidencial Paloma Valencia y que ha generado diferentes reacciones.

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