MOE destaca normalidad electoral y reconoce influencia del Mundial en la participación ciudadana

La jornada electoral en Colombia avanza con normalidad y con un ambiente que, según la Misión de Observación Electoral (MOE), ha estado marcado por la tranquilidad, la reducción de la violencia en redes sociales y un fenómeno inesperado: el Mundial de fútbol, que estaría influyendo en la participación ciudadana.

Así lo explicó la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, en diálogo con Blu Radio, donde entregó un balance optimista del desarrollo de los comicios y del comportamiento ciudadano en las primeras horas del día.

Sobre el arranque de la jornada, la funcionaria fue enfática en destacar el orden en los puestos de votación: “La jornada electoral empezó de manera muy tranquila… no tuvimos ningún evento de algún tipo de magnitud que pudiera afectar siquiera la posibilidad de realizar elecciones en algún municipio del país”. Incluso aseguró que no hubo traslado de mesas por razones de orden público, algo que calificó como una señal positiva en comparación con procesos anteriores.

Barrios también resaltó el despliegue de la MOE en todo el territorio nacional: “2.600 observadores están distribuidos a nivel nacional en 386 municipios”, incluidos más de 200 considerados de riesgo electoral.



Uno de los temas centrales de la conversación fue el impacto del Mundial en la participación. La directora de la MOE reconoció que el fenómeno sí ha tenido efectos, aunque no determinantes: “El mayor riesgo que teníamos eran los niveles de agresividad en redes sociales”. Sin embargo, añadió que la competencia deportiva cambió el ambiente digital: “Creo que volvimos a empezar a sentirnos colombianos todos… y eso que estábamos viendo tan horrible antes disminuyó de manera muy fuerte”.

Incluso estimó que cerca de 50.000 ciudadanos podrían estar fuera del país por esta razón: “No es un tema menor… pero no es una afectación que pueda señalar una disminución muy fuerte de la participación”.

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En medio del análisis, Barrios también se refirió a los llamados “testigos digitales”, una figura mencionada por el presidente Gustavo Petro. Según explicó, no se trata de algo nuevo: “Todas las campañas políticas… hacen uso de empresas especializadas que tienen sus propios testigos digitales electorales”, aclaró, al detallar que la información oficial proviene directamente de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Sobre el orden público electoral, la directora informó que existen cerca de 350 puntos identificados con posibles riesgos de constreñimiento electoral, especialmente en zonas rurales, los cuales están bajo monitoreo de autoridades.

Finalmente, la MOE anunció sus primeros cortes informativos del día: “A las 11:15, 11:30 de la mañana estamos entregando el primer reporte de la observación electoral”, señaló Barrios, quien además invitó a la ciudadanía a reportar irregularidades a través de canales habilitados.