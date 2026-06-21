Este es el tarjetón para la segunda vuelta de elecciones presidenciales 2026

Colombia enfrenta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en donde los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella se enfrentan para convertirse en el próximo máximo dirigente del país durante los siguientes cuatro años.

Ante ello, durante las elecciones de primera vuelta se presentó un tarjetón en el que participaban varios candidatos. Además de Iván Cepeda y De La Espriella, también estaban Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López, entre otros. Sin embargo, para las votaciones de este domingo 21 de junio se presentan novedades en el tarjetón.

Así son los tarjetones de la segunda vuelta presidencial

El pasado 5 de junio, la Registraduría reveló cómo serán los tarjetones que se utilizarán este domingo 21 de junio en las elecciones presidenciales de segunda vuelta.



En este se presentan tres casillas: en la primera se encuentra la imagen de Iván Cepeda, acompañado de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué; seguido por Abelardo De La Espriella, junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y en la última casilla se encuentra la opción del voto en blanco.

Este orden se debe al sorteo realizado el pasado 25 de marzo, en el que se definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta, según explicó la Registraduría.

Voto en blanco en segunda vuelta de elecciones presidenciales 2026. Foto: Registraduría

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Cómo marcar el tarjetón electoral

Estas elecciones tendrán vigilancia por parte de la Misión de Observación Electoral (MOE), así como de los testigos electorales, con el objetivo de evitar inconvenientes durante la jornada. Sin embargo, vale recordar que solo se puede marcar una opción en el tarjetón; de lo contrario, el voto será anulado.

Por otra parte, estas elecciones serán de las más reñidas en la historia reciente de Colombia, pues en la primera vuelta De La Espriella obtuvo 10.366.143 votos, mientras que Iván Cepeda recibió 9.703.921 votos, una diferencia que podría marcar el resultado de la segunda vuelta.

