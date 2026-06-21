Abren oficialmente las votaciones para segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia

Con el inicio de la jornada electoral, Colombia abrió oficialmente este domingo las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026, un proceso clave en el que los ciudadanos definirán quién será el próximo presidente del país para el periodo constitucional 2026-2030.

Desde las primeras horas de la mañana, el país comenzó a movilizarse hacia los puestos de votación habilitados en todo el territorio nacional, en una jornada que se desarrolla bajo estrictos protocolos de organización electoral y acompañamiento institucional.

Alta presencia institucional en el inicio de la jornada

El arranque de la jornada estuvo marcado por un evento en Bogotá que reunió a altas autoridades del Estado y organismos de control, en un gesto de seguimiento institucional al proceso democrático.

En la capital se congregaron funcionarios de distintas entidades, junto con miembros de la Misión de Observación Electoral (MOE), quienes acompañan el desarrollo de los comicios para garantizar transparencia y normalidad en la jornada.



Entre los asistentes estuvieron la vicepresidenta del Consejo de Estado, la defensora del Pueblo, Iris Marín, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el registrador nacional Hernán Penagos, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, el procurador general Gregorio Eljach y el presidente Gustavo Petro.

#EnDesarrollo "A toda Colombia después de votar le solicito la máxima tranquilidad y sabiduría como lo debo tenerla y las autoridades aquí presentes", dijo el presidente Gustavo Petro durante su discurso en la instalación de la segunda vuelta de las elecciones. pic.twitter.com/yPhydjnFv5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 21, 2026

Un proceso electoral bajo la lupa nacional

La apertura de urnas marca uno de los momentos más importantes del calendario democrático en Colombia, en medio de una campaña presidencial que ha estado atravesada por la polarización política y el debate público en distintos sectores.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha reiterado que la jornada se desarrolla bajo condiciones de normalidad y con la instalación de mesas de votación en todo el país, además de la presencia de jurados y testigos electorales.

Publicidad

En paralelo, la Misión de Observación Electoral (MOE) adelanta el monitoreo del proceso en diferentes regiones, con el fin de identificar posibles irregularidades y emitir alertas oportunas sobre el desarrollo de la jornada.

Bogotá, epicentro del inicio de las elecciones

La capital del país volvió a convertirse en uno de los principales puntos de referencia del proceso electoral, no solo por la instalación de mesas de votación, sino también por la concentración de autoridades nacionales y locales durante la apertura oficial.

El acompañamiento institucional en Bogotá refleja la importancia de la ciudad dentro del mapa electoral colombiano, tanto por su volumen de votantes como por su impacto político en los resultados finales.

Publicidad

Una jornada clave para el futuro político del país

En esta segunda vuelta presidencial, los ciudadanos deberán elegir entre los dos candidatos que pasaron a la instancia final tras la primera ronda electoral. El resultado definirá quién asumirá la Presidencia de la República en agosto de 2026.

La Registraduría ha insistido en la importancia de que los ciudadanos verifiquen su puesto de votación, acudan con su documento de identidad válido y ejerzan su derecho dentro del horario establecido, que va desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Instituciones llaman a una participación masiva y ordenada

Las autoridades presentes en el inicio de la jornada reiteraron el llamado a la participación ciudadana, destacando la importancia de un proceso democrático transparente, pacífico y ordenado.

Con las urnas ya abiertas, Colombia entra en una de las jornadas más importantes del calendario democrático, en la que más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para definir el rumbo del país en los próximos cuatro años.