¿Qué pasa si gana el voto en blanco en segunda vuelta presidencial?

En medio de una elección presidencial altamente polarizada entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, una de las dudas más frecuentes entre los votantes es qué ocurre con el voto en blanco en la segunda vuelta y si este puede llegar a cambiar el resultado final de la contienda.

Aunque esta opción aparece en el tarjetón electoral como una alternativa válida, su impacto en el balotaje es distinto al de la primera vuelta y, en la práctica, no tiene efectos jurídicos sobre la elección del nuevo presidente de Colombia.

¿El voto en blanco puede ganar la segunda vuelta?

La respuesta corta es no.

En la segunda vuelta presidencial, el voto en blanco no tiene la capacidad de anular la elección ni de obligar a repetirla, incluso si llegara a obtener una alta votación. Esto se debe a que el sistema electoral colombiano establece reglas diferentes para el balotaje.



De acuerdo con el artículo 258 de la Constitución Política de 1991, el voto en blanco solo tiene efectos vinculantes en la primera vuelta electoral, siempre y cuando constituya mayoría absoluta. En ese escenario, podría obligar a repetir la elección con nuevos candidatos.

Sin embargo, esta condición no aplica para la segunda vuelta presidencial, en la que únicamente compiten los dos aspirantes que obtuvieron las mayores votaciones en la primera ronda.

¿Qué efecto tiene entonces el voto en blanco?

En la práctica, el voto en blanco en segunda vuelta tiene un carácter estrictamente simbólico.

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Esto significa que, aunque un número significativo de ciudadanos decida marcar esta opción, sus votos no se suman a ninguno de los candidatos en competencia ni alteran el resultado final de la elección.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

La Presidencia de la República será para el aspirante que obtenga la mayor cantidad de votos válidos entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, sin importar cuántos votos en blanco se registren.

¿Por qué no se repite la elección en segunda vuelta?

La razón está en la naturaleza del balotaje. Este mecanismo fue diseñado para garantizar que el país tenga un ganador definitivo entre dos opciones, eliminando la posibilidad de una nueva contienda con candidatos distintos.

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En otras palabras, la segunda vuelta existe precisamente para cerrar el proceso electoral y definir al jefe de Estado sin dilaciones adicionales.

Por esta razón, el voto en blanco no tiene la facultad de abrir un nuevo proceso electoral ni de modificar la nómina de aspirantes.

Qué ha pasado históricamente con el voto en blanco

Las cifras muestran que el voto en blanco en segundas vueltas presidenciales en Colombia ha tenido una participación relativamente baja.



En 2010 alcanzó el 3,3 %.

En 2014 llegó al 4 %.

En 2018 se ubicó en 4,2 %.

En 2022 fue del 2,24 %.

En la primera vuelta de 2026 registró un 1,71 %.

Estos datos evidencian que, aunque se trata de una expresión válida, su peso dentro del resultado final ha sido históricamente marginal.

Una expresión política sin efectos sobre el resultado

La Corte Constitucional, en la sentencia C-490 de 2011, definió el voto en blanco como una manifestación de inconformidad, abstención o desacuerdo con efectos políticos, pero no decisorios.

En ese sentido, el voto en blanco funciona como una forma de expresión ciudadana frente a las opciones disponibles, pero no altera el desenlace de la elección presidencial en segunda vuelta.

En conclusión, aunque el voto en blanco seguirá apareciendo en el tarjetón electoral, su papel en la segunda vuelta presidencial es meramente simbólico. No define al ganador, no obliga a repetir la elección y no modifica el resultado entre los dos candidatos.

El próximo presidente de Colombia será, sin excepción, quien obtenga la mayoría de votos válidos entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, mientras el voto en blanco quedará como un mensaje de inconformidad dentro del sistema democrático.