"Ni haciendo campaña ni comprando votos": gobernador de Boyacá responde a De La Espriella

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, salió al paso de las graves acusaciones formuladas por el candidato Abelardo de la Espriella, quien lo señaló de articular una red de presiones a funcionarios y alcaldes con el objetivo de influir en el electorado boyacense a favor de Iván Cepeda. Ante los micrófonos de Mañanas Blu, el mandatario departamental desmintió las versiones que lo vinculan con prácticas de compra de votos o intervención en la actual contienda electoral.

"Ni haciéndole campaña ni comprando votos como dice él. Nosotros nunca en la vida hemos comprado votos ni lo haremos jamás. Creemos que eso va en contra de la dignidad de las personas", sentenció Amaya, al tiempo que calificó las denuncias como parte de una estrategia de oposición sin fundamento probatorio.

El ejercicio de gobierno en tiempos de elecciones

Frente a los cuestionamientos sobre su constante presencia en los municipios del departamento, Amaya aclaró que su labor administrativa no se ha detenido. Según el gobernador, su recorrido por los 123 municipios de Boyacá responde a un cronograma de trabajo institucional que ha mantenido desde el inicio de su administración.

"Yo lo que estoy es trabajando en mis municipios, recorriéndolos. Tal vez por eso algunas personas se han molestado, quisieran que yo no recorra el departamento. Estamos trabajando como siempre lo hemos hecho", puntualizó.



El gobernador subrayó que, a pesar de encontrarse en periodo de Ley de Garantías, sus actividades de inauguración de obras públicas y entrega de programas sociales son estrictamente institucionales y no vulneran la normativa electoral vigente. Aseguró que en dichos eventos se solicita explícitamente el retiro de cualquier vocero o símbolo de candidatos, buscando mantener la neutralidad del espacio público.

Polarización y el llamado a la calma

El mandatario boyacense expresó su profunda preocupación por el incremento de la agresividad en el debate público local. Según Amaya, la polarización ha permeado las dinámicas comunitarias, llegando al punto de fracturar las relaciones vecinales y los procesos de colaboración comunal.

"Cada día es más agresiva la campaña, cada día aquí se polariza más, peleas entre familias, entre vecinos, comunidades. Los convites comunales dejaron de ser convites para convertirse en peleas por campañas presidenciales", lamentó el gobernador.

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Ante este panorama, hizo un llamado enfático al respeto por la pluralidad de pensamientos y a que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre y sin coacciones. De igual forma, el gobernador reiteró que no tomará partido en la contienda, recordando que, si su intención fuera participar en política, habría renunciado a su cargo oportunamente para asumir una candidatura.

Desafíos frente a la justicia y entes de control

Sobre la posibilidad de ser investigado por los señalamientos de De la Espriella, Amaya mostró total disposición ante las autoridades competentes. "Preferiría yo que presente las denuncias en la justicia colombiana. Yo no tengo nada que ocultar, mi trabajo es visible y todas mis intervenciones son públicas. Estoy absolutamente tranquilo porque estoy seguro de que no existe ninguna prueba de una participación en política", concluyó.

Finalmente, el mandatario insistió en que su compromiso principal es con la gobernabilidad del departamento y el bienestar de los boyacenses, independientemente de los resultados electorales, los cuales, según él, responden a una tradición política y de pensamiento del departamento que no es alterada por la gestión de un gobernador.

