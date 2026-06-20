“No existe prueba que ponga en duda la legitimidad”: procurador pide respetar resultados

A pocas horas de que Colombia elija a su próximo presidente, la Procuraduría aseguró que existen todas las condiciones institucionales para que la segunda vuelta presidencial se desarrolle con normalidad, transparencia y plenas garantías democráticas.

El procurador general, Gregorio Eljach, envió un mensaje al país y a la comunidad internacional en el que destacó los avances logrados durante el último año para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral y descartó cualquier elemento que permita cuestionar la legitimidad de la jornada que se realizará este domingo.

“Están dadas las condiciones para que vivamos una jornada democrática, segura, transparente, ejemplar y en completa paz”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

Eljach recordó que hace casi un año la Procuraduría inició un trabajo conjunto con la Registraduría, la Contraloría y diferentes sectores de la sociedad para fortalecer la confianza en las instituciones electorales.



Según explicó, ese esfuerzo permitió recuperar la credibilidad de los ciudadanos en los mecanismos democráticos y combatir las dudas que surgieron en distintos momentos sobre la transparencia de los procesos de votación.

En su mensaje, el procurador destacó que Colombia ha realizado varias jornadas electorales recientes sin hechos que alteraran significativamente el orden democrático. Entre ellas mencionó elecciones atípicas en municipios y departamentos, la elección de consejeros juveniles, consultas internas de partidos políticos, las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo y la primera vuelta presidencial realizada el 31 de mayo.

¡Tendremos elecciones en paz🇨🇴!



“Están dadas las condiciones para que los colombianos hagamos la elección presidencial, en completa paz y armonía, este domingo”, aseguró el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco.



Dijo, además, que no hay prueba, ni indicio alguno que… pic.twitter.com/eGrbSdIhou — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 20, 2026

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De acuerdo con Eljach, estos procesos se desarrollaron de manera pacífica y con una alta participación ciudadana. En particular, resaltó que cerca de 21 millones de colombianos acudieron a las urnas para elegir el Congreso de la República y más de 24 millones participaron en la primera vuelta presidencial.

El procurador aseguró que esos resultados reflejan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y permiten afirmar que el país ha logrado superar los temores sobre un eventual fraude electoral.

“Podemos decirle a toda Colombia y a la comunidad internacional que están dadas las condiciones para que vivamos una jornada democrática segura y transparente”, reiteró.

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Asimismo, sostuvo que no existe ninguna prueba, evidencia o argumento que permita poner en duda la legitimidad de la elección presidencial que se realizará este domingo. Por esa razón, hizo un llamado a las autoridades para garantizar el libre ejercicio del derecho al voto y proteger la voluntad popular expresada en las urnas.

Eljach también enfatizó que la Constitución y las instituciones del Estado deben prevalecer, sin importar cuál sea el resultado electoral. En ese sentido, pidió a los distintos sectores políticos y a la ciudadanía respetar el veredicto de las urnas una vez finalice el proceso de votación.

El procurador animó a los colombianos a acudir temprano a los puestos de votación y expresó su expectativa de que el país registre una participación histórica en esta segunda vuelta presidencial.