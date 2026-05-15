"Será en otra vida": el doloroso relato de Claudia López sobre la pérdida de su hijo

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, Claudia López, compartió detalles íntimos sobre su fallido proceso de maternidad junto a su esposa, Angélica Lozano. López confesó que la presión política y un fuerte escándalo mediático en 2021 coincidieron con la pérdida de su bebé, un suceso que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

El intento más cercano de la pareja por ser madres ocurrió en enero de 2021. Tras varios procesos, Lozano quedó embarazada. Sin embargo, la noticia coincidió con un polémico viaje de vacaciones de López que desató críticas nacionales. "Fue tal el escándalo y tal la presión que Angélica terminó perdiendo el bebé", relató López, subrayando que el dolor fue tan profundo que afectó su capacidad para liderar la ciudad y vivir el duelo simultáneamente.

La exmandataria recordó con amargura el tratamiento de ciertos sectores de la prensa durante ese periodo. "Yo en la mitad de ese duelo de haber perdido mi bebé, y ellos regodeándose con el tema, era una cosa miserable", afirmó al referirse a las portadas y cuestionamientos que recibió mientras atravesaba la pérdida familiar.

¿Por qué Claudia López renunció a ser madre?

Tras el traumático episodio, López decidió no retomar los intentos de fertilidad. La razón principal fue la imposibilidad de equilibrar su rol como "alcaldesa cuidadora" de ocho millones de personas con la carga emocional de un nuevo proceso. "No soy capaz de ser tu esposa, estar tranquila, cuidar a la ciudad y ser una buena alcaldesa", le expresó en su momento a Lozano.



Al finalizar su mandato en la Alcaldía, la pareja evaluó retomar el proyecto, pero decidieron desistir definitivamente. López, de 56 años, explicó que la edad fue un factor determinante, considerando que sería injusto para el menor tener madres tan mayores durante su adolescencia. "Mi sueño en la vida siempre ha sido tener una Angélica chiquita, pero no... en otra vida", concluyó la dirigente política.