"No podemos permitir que lo que vivimos estos cuatro años se repita": César Gaviria

En la madrugada de este viernes, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, envió un mensaje reiterando el respaldo de esa colectividad a la candidatura de Paloma Valencia y nuevamente criticando la política de paz total.

Gaviria calificó la política de paz del Gobierno de Gustavo Petro como un fracaso rotundo, señalando que, lejos de reducir la violencia, la habría incrementado. La declaración llega luego de que el ELN asesinara a un soldado con drones explosivos en Tibú, hiriera a tres policías en la vía Cúcuta-Pamplona y lanzara doce cilindros bomba contra un batallón en Riohacha, todo ello mientras la guerrilla anunciaba un cese al fuego por las elecciones.

Un cese al fuego que se anuncia el lunes y se viola el miércoles no es un gesto de paz. Es una burla al país y a sus instituciones señaló Gaviria

Gaviria enumeró las acciones del ejecutivo frente a los grupos armados —negociaciones, suspensión de órdenes de captura, zonas de ubicación temporal— y concluyó que la llamada paz total "fue una guerra fratricida pactada contra la sociedad colombiana", con resultados de más muertos, más territorio en manos de violentos y una expansión de los cultivos de coca.

El exmandatario, quien gobernó entre 1990 y 1994 y enfrentó al cartel de Medellín, reivindicó la mano fuerte del Estado como único camino válido en democracia y llamó a votar este domingo por Paloma Valencia, candidata que propone la incorporación de 60.000 nuevos integrantes a la Fuerza Pública, el fin de las negociaciones con grupos que continúen delinquiendo y una mayor inversión social en territorios afectados por el narcotráfico.



"No podemos permitir que lo que vivimos estos cuatro años se repita. No podemos entregarle otros cuatro años a quienes convirtieron la paz en el mejor negocio de los violentos. Este domingo Colombia decide si se pone de pie o sigue de rodillas", concluyó Gaviria.