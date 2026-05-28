Paloma Valencia: "De La Espriella posa como gran opositor de Petro, pero nunca ha estado aquí"

En diálogo con Mañanas Blu la candidata presidencial Paloma Valencia fijó su postura frente a la actual contienda electoral, lanzando duras críticas contra quien se perfila como su principal rival en el sector de la derecha, Abelardo De La Espriella. Valencia no solo cuestionó la preparación técnica de su oponente, sino que defendió su propia trayectoria y coherencia política, marcando una clara distancia entre lo que ella denomina "la política del show" y una "política seria".

El choque con Abelardo De La Espriella

La senadora fue enfática al diferenciar su historia de lucha frente al gobierno de Gustavo Petro de la aparición reciente de De la Espriella en la arena política. "Vea, yo le diría a la base uribista que no se vaya a confundir. Yo sí soy Paloma la de siempre. Yo estuve aquí defendiéndonos de Petro. El doctor Abelardo estuvo en Florencia entiendo que buscando setas y tomando ron", afirmó Valencia.

Para la candidata, la oposición no es un asunto de discursos mediáticos, sino de presencia constante en el país. En este sentido, fue contundente al declarar: "La verdad es que el doctor de la Espriella hoy viene a posar como defensor de unas ideas que nunca ha defendido y viene a posar como el gran opositor de Petro cuando nunca ha estado aquí".

Además, lo acusó de liderar una campaña de difamación en su contra y de no estar preparado para los desafíos del Estado: "Es un señor que nunca ha trabajado en lo público... No tiene ni idea de salud, no tiene ni idea de qué ha pasado en las reformas... Esto no es para llegar a improvisar".



Paloma Valencia Foto: Blu Radio

Propuesta energética

Uno de los temas centrales de su agenda es la crisis energética que amenaza al país. Valencia sostiene que su programa es superior porque nace de su estudio personal y experiencia en el Congreso. "Mi propuesta la escribí yo... yo sí he estudiado el tema energético detenidamente en este país", aseguró.

Su plan para evitar un racionamiento se basa en la disciplina y el uso estratégico de los recursos. "Si somos disciplinados en el uso de las térmicas desde un momento temprano... y reservar el agua para diciembre o enero... creemos que va a tocar también utilizar una gran un gran esfuerzo para poder importar el gas que necesitamos", explicó.

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La candidata enfatizó que una gestión correcta desde el inicio de su posible mandato, el 7 de agosto, podría salvar a Colombia de un nuevo apagón.

Ante lo que considera un "abismo" institucional provocado por el actual gobierno, Valencia defendió su estrategia de acercamiento a sectores de centro, como su reciente invitación a Sergio Fajardo. "Cuando usted pone en riesgo su propia democracia, todos deberíamos estar cerrando filas para no ir a perder la democracia de Colombia", señaló.

Valencia rechazó la idea de que su lealtad al expresidente Álvaro Uribe le impida pensar por sí misma, calificando esas críticas como una falta de respeto a su carrera. "Yo quiero a Uribe y claro que pienso sola... el hecho de ser mujer no puede convertirme a mí en el apéndice de nadie", sentenció.

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Escuche aquí la entrevista: