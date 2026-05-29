"No sea ignorante": De La Espriella responde a Petro por comentarios sobre pintura en su oficina

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella respondió al presidente Gustavo Petro luego de que, durante una alocución, hiciera referencia a una pintura ubicada en su oficina.

“Vi un retrato que exhibían en una foto de Internet, de X la red. No voy a decir a qué sala pertenecía, (…) porque había una señora algo de edad, blanca, y abajo un esclavo disfrazado por ella para tomarse la pintura, porque no había foto. Una blanca y un esclavo negro. Por qué hoy se exciben esas fotos, por que se excibe eso que creen que es arte”, manifestó el presidente.

Tras las declaraciones, el aspirante presidencial publicó un mensaje en su cuenta de X asegurando que, “ayer, en una alocución, el señor Petro se refirió a uno de mis cuadros, demostrando una vez más su desconocimiento sobre la historia, la cultura, el arte y las tradiciones de nuestro país”.

A través de un video, De La Espriella señaló que la obra, realizada por el maestro Cristo Hoyos, representa a Las Farotas, una de las danzas más tradicionales del Carnaval de Barranquilla, y afirmó que simboliza la resistencia de los indígenas frente a la colonización española.



“Es una sátira, es folclore, es cultura. Qué tristeza que el presidente de la República sea tan ignorante, sea un hombre que esté lleno de tanto odio y de tanta mala fe. Culturícese, señor presidente. Aprenda un poco de nuestras tradiciones, de nuestro folclore, de nuestra cultura, y deje de estar escupiendo veneno todo el día”, señaló el candidato.

De La Espriella también defendió el significado de la obra. “Ya no sabe qué locura decir, no sabe uno si es por odio o en el delirio de drogas y alcohol en el que suele estar. Lo cierto es que aquí no hay esclavismo, aquí lo que hay es tradición y cultura. El esclavismo está en tu cabeza, Petro”.