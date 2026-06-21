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OEA destaca jornada electoral sin incidentes ni denuncias formales en Colombia

En esta jornada electoral hay desplegados más de 15.000 observadores nacionales, así como cerca de 250.000 testigos inscritos por las campañas.

Elecciones-Colombia-AFP.jpg
Elecciones en Colombia
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) aseguró este domingo que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas ha transcurrido sin alteraciones de orden público y nada ha puesto en riesgo el "certamen electoral".

"Lo que hemos observado hasta ahora es una participación libre del pueblo colombiano, no ha habido ninguna información sobre alteración de orden público ni nada que ponga en riesgo este certamen electoral hasta este momento", expresó en una rueda de prensa el jefe de la misión, el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012).

La misión de la OEA cuenta con 96 observadores y especialistas políticos de 24 nacionalidades repartidos en 26 de los 32 departamentos del país y en ciudades en el exterior como Madrid, Nueva York o Miami para dar seguimiento a las elecciones presidenciales.

"Formalmente no se han presentado denuncias", agregó Fernández al ser consultado sobre posibles irregularidades.

Elecciones / votación / voto / Registraduría
Elecciones / Imagen de referencia /
Foto: Registraduría Nacional

En esta jornada electoral hay desplegados más de 15.000 observadores nacionales, así como cerca de 250.000 testigos inscritos por las campañas del ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, que estarán vigilando el conteo preliminar de votos una vez cierren los puestos de votación.

Las declaraciones de la OEA se producen después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara la aparición de tarjetones presuntamente marcados en 14 departamentos y pidiera a las autoridades electorales verificar la situación para garantizar la transparencia de los comicios.

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Para estas elecciones están habilitados para votar 41,4 millones de colombianos en 118.346 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos electorales en todo el país.

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