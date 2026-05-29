“Paloma es la figura que representa el carácter, la visión”: Norma Hurtado, senadora de la U

La senadora Norma Hurtado salió al paso de las versiones sobre un supuesto distanciamiento con la campaña presidencial de Paloma Valencia y aseguró que mantiene su respaldo total a la aspirante del Centro Democrático. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la congresista afirmó que sus recientes críticas internas fueron malinterpretadas y defendió la capacidad política de Valencia de cara a las elecciones presidenciales.

“Estoy comprometida hasta el último momento con Paloma Valencia”, aseguró Hurtado al inicio de la conversación.

La senadora explicó que la polémica surgió tras un mensaje publicado en redes sociales luego de varias discusiones internas en el uribismo sobre la presencia de Juan Daniel Oviedo en la fórmula vicepresidencial. Según dijo, eso generó dudas entre las bases políticas en el Valle del Cauca y obligó a varios dirigentes a salir a explicar la situación.

“Paloma representa el carácter y la visión”

Hurtado insistió en que sus cuestionamientos no significan un rompimiento con la campaña presidencial.



“Paloma es la figura que representa el carácter, la visión, que representa la capacidad”, afirmó.

La congresista aseguró que conoce de cerca el trabajo legislativo de Valencia y destacó su experiencia en el Congreso, especialmente en temas relacionados con salud y abastecimiento.

“Yo la conozco, he estado 4 años con ella en el Congreso viendo su capacidad, viendo la dimensión que ella tiene de país”, agregó.

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Hurtado también defendió la inclusión de Juan Daniel Oviedo en la campaña, señalando que su presencia fortalece el componente técnico de la candidatura.

“Si algo hace interesante la campaña de Paloma es la presencia del doctor Oviedo”, afirmó.

La senadora habló de violencia política contra las mujeres

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la violencia política de género. La senadora aseguró que las mujeres que participan en política siguen enfrentando ataques constantes, especialmente en redes sociales.

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“Las redes sociales lo permiten todo, incluso permiten agredir, maltratar, estigmatizar, violentar y acabar con el buen nombre”, dijo.

Hurtado señaló que figuras políticas del Valle del Cauca, como Dilian Francisca Toro, han sido víctimas de ese tipo de ataques y sostuvo que la legislación colombiana todavía tiene vacíos frente a la violencia digital.

“No sé por qué siempre se nos generan tantas barreras a las mujeres para acceder no solamente a la política, sino a cualquier escenario donde nos podamos destacar”, aseguró.

La congresista también fue consultada sobre los ataques que ha recibido Paloma Valencia durante la campaña presidencial y evitó referirse a posibles apoyos en una eventual segunda vuelta, insistiendo en que actualmente todo el esfuerzo político está concentrado en lograr que la candidata avance.

“Estamos trabajando con toda la pasión, con todo el compromiso y con muchísima responsabilidad para sacar un proyecto adelante”, afirmó.

En la parte final de la entrevista, Hurtado hizo una reflexión sobre las dificultades que enfrentan las mujeres para llegar a cargos de poder en Colombia. Según explicó, todavía persisten barreras culturales que hacen que muchas mujeres sientan que la política implica renunciar a su vida personal o familiar.

“Siempre hemos tenido como un techo de cristal”, aseguró.

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La senadora afirmó que muchas veces las mujeres sienten que son utilizadas únicamente para cumplir cuotas políticas y no como liderazgos reales dentro de los partidos.

“Nosotras no somos relleno. Nosotras somos personas con capacidades, con formación y con una voluntad social y comunitaria”, dijo.

Escuche la entrevista completa en un audio adjunto: