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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Paloma Valencia no descarta renunciar al Congreso por campaña presidencial

Paloma Valencia no descarta renunciar al Congreso por campaña presidencial

La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, dice que esa posibilidad se contemplará dependiendo de como esté la intensidad del Congreso.

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