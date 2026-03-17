Paloma Valencia no descarta renunciar al Congreso por campaña presidencial

La senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia volvió a las sesiones ordinarias en el Congreso; desde allí se refirió a la posibilidad de que renuncie para dedicarse a la campaña presidencial.

“Vamos a ver, depende de cómo esté la intensidad del Congreso; por ahora queremos venir acá porque los colombianos nos eligieron para seguir dando esta batalla y no queremos quedar mal con los colombianos que nos dieron esta curul. No lo descarto porque si el Congreso se pone muy intenso y uno tiene que hacer campaña, uno también tiene que honrar el trabajo que hay que hacer acá”, dijo Valencia.

En el mismo sentido, Valencia se refirió a la posibilidad de que algunos partidos lleguen a apoyarla, teniendo en cuenta que son varias las colectividades que aún no deciden quién es su candidato.

Valencia dijo que ella, si llega a la Presidencia, va a querer por igual a uribistas y petristas. “Aquí son bienvenidos los conservadores, los liberales, Cambio Radical, la U, el Pacto Histórico, los petristas que están contentos y los arrepentidos”, dijo Valencia.