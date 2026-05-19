Partido Mira anuncia apoyo a candidatura de Paloma Valencia

El partido cristiano MIRA anunció oficialmente su apoyo a la candidatura presidencial de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Desde el partido explicaron que estuvieron evaluando la posibilidad de apoyar a Valencia o a Abelardo de la Espriella y finalmente decidieron apoyar a la candidata del Centro Democrático.

Desde el MIRA también se refirieron a la posición que tienen sobre Juan Daniel Oviedo, teniendo en cuenta su orientación sexual.

“No estamos llamados a juzgar ni a discriminar a nadie. Somos tan coherentes que defendemos y valoramos a la mujer y tampoco discriminamos a nadie. Aquí vamos a pensar en lo que tenemos que superar para el país: la seguridad, el empleo, el emprendimiento, la salud y oportunidades para nuestros jóvenes que son algunos de los temas que nos unen con esta candidatura”, dijo la senadora del MIRA Ana Paola Agudelo.



“En con profunda alegría en el corazón y en el alma que recibo el apoyo del partido MIRA, un partido que quiero, que admiro, que representa muchas cosas buenas para Colombia”, dijo la senadora Paloma Valencia.