“Petro y Uribe perdieron el foco; Abelardo se metió por la mitad”: advierten panorama electoral

A casi una semana de la primera vuelta presidencial, el debate político comienza a dejar atrás la emoción de la jornada electoral para dar paso a los análisis sobre las razones que explican el resultado. En ese escenario, el analista político Pedro Medellín planteó una tesis contundente: los principales derrotados no fueron únicamente los candidatos que quedaron fuera de la contienda, sino también quienes perdieron la capacidad de marcar la agenda pública.

Según Medellín, tanto el presidente Gustavo Petro como el expresidente Álvaro Uribe llegaron a la campaña con una enorme influencia sobre sus respectivos sectores políticos. Sin embargo, considera que ambos terminaron cediendo esa ventaja estratégica, lo que permitió el ascenso de Abelardo De la Espriella hasta convertirse en el candidato más votado de la primera vuelta presidencial.

“Petro y Uribe por la izquierda y por la derecha. Ninguno vio que por la mitad se les metió Abelardo De la Espriella”, afirmó el analista durante una entrevista en El Radar, al resumir lo que considera la principal explicación del resultado electoral.

Pedro Medellín explica por qué Petro y Uribe perdieron la iniciativa política

Para Medellín, la clave de la elección está en un concepto que denomina “iniciativa política”, es decir, la capacidad de imponer temas, orientar el debate y marcar el ritmo de la conversación pública.

En su análisis, Petro logró mantener durante varios meses esa capacidad de liderazgo, lo que impulsó inicialmente la candidatura de Iván Cepeda. Sin embargo, considera que esa ventaja comenzó a diluirse cuando el candidato dejó de construir una agenda propia.

“El problema es que Iván Cepeda no tiene iniciativa. Él estaba ahí como inmóvil, como que lo estaban llevando”, aseguró.

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El analista sostiene que el mandatario depositó buena parte de su capital político en la campaña de Cepeda y que esa estrategia terminó debilitándose por decisiones que, a su juicio, generaron dudas entre los votantes.

Del mismo modo, Medellín considera que el uribismo cometió un error similar. Según explicó, Álvaro Uribe centró gran parte de su atención en el crecimiento electoral de Cepeda y perdió de vista el avance que estaba teniendo Abelardo De la Espriella.

Uribe advirtió sobre un nuevo estallido social a manos de Cepeda y Petro. Foto: EFE y AFP

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Abelardo de la Espriella y la estrategia que cambió la campaña

Mientras los sectores tradicionales concentraban sus esfuerzos en enfrentarse mutuamente, Medellín cree que De la Espriella desarrolló una estrategia mucho más enfocada. “El foco era la gente, la gente, la gente”, señaló.

De acuerdo con su análisis, una de las mayores fortalezas del candidato fue la capacidad para interpretar las conversaciones que surgían en redes sociales y convertirlas en mensajes políticos efectivos.

Incluso explicó que uno de los símbolos más exitosos de la campaña nació precisamente de ese proceso. “El tigre salió de las redes”, afirmó al referirse a la imagen que terminó identificando a De la Espriella durante la campaña.

Para Medellín, el éxito no estuvo únicamente en los discursos, sino en la habilidad para escuchar a los ciudadanos y traducir sus preocupaciones en propuestas y mensajes políticos.

¿Qué puede pasar en la segunda vuelta?

Aunque reconoce que Abelardo De la Espriella llega fortalecido tras obtener más de 10 millones de votos, Medellín considera que la elección todavía está abierta.

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Sin embargo, observa un contraste entre ambas campañas. Mientras De la Espriella cuenta con el impulso de la victoria, ve a Iván Cepeda enfrentando dificultades para reorganizar su estrategia. “Tiene un viento de cola muy potente. La fuerza que dan 10 millones de votos”, aseguró sobre el ganador de la primera vuelta.

Aun así, el analista advierte que faltan semanas decisivas y que cualquier movimiento político puede modificar el panorama. Por ahora, sostiene que la principal lección de la primera vuelta es que quienes parecían dominar la discusión pública terminaron perdiendo el foco, mientras otro candidato aprovechó ese espacio para abrirse camino hasta la segunda vuelta presidencial.