Presentan tutela contra decisión que prohíbe a De la Espriella utilizar “Firmes por la Patria”

Germán Calderón, abogado de la campaña de Abelardo De La Espriella, presentó una tutela contra la medida tomada por el Tribunal Superior de Bogotá que prohíbe a De la Espriella utilizar los símbolos patrios para hacer campaña así como expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.

En el documento España señala que con esta decisión se afectan gravemente los derechos de De la Espriella a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

Abelardo De La Espriella // Foto: AFP

Recordemos que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al candidato Abelardo de la Espriella que, en un plazo de 24 horas, retire toda la publicidad de campaña en la que utilice la bandera de Colombia, así como otros símbolos patrios. Además, le prohibió usar las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.

La decisión corresponde a una medida cautelar ordenada tras la presentación de una acción de tutela.



Germán Calderón anunció que también denunciará penal y disciplinariamente al magistrado que tomó la decisión. Además, argumenta que la medida es desproporcionada.