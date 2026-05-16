Mauricio Lizcano: “Hoy una constituyente es poner a Colombia a puertas de una guerra civil”

A pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, el candidato Mauricio Lizcano aseguró en El Radar que su campaña ha ganado reconocimiento en las calles, pese a que, según dijo, eso no se refleja en las encuestas. Durante la entrevista, el exministro TIC defendió su independencia política y tomó distancia del proyecto del presidente Gustavo Petro y de otros candidatos.

“Yo siento bastante afecto en la calle. He aumentado un montón el reconocimiento”, afirmó Lizcano, quien señaló que su campaña ha sido “respetuosa y seria”.



Lizcano asegura que no pertenece a la izquierda

Aunque hizo parte del gobierno Petro como ministro TIC y director del Dapre, Lizcano insistió en que nunca ha sido integrante del Pacto Histórico.

“Yo soy independiente, yo nunca he sido una persona de izquierda”, afirmó. Además, destacó su gestión en el Ministerio TIC, asegurando que logró conectar a “3 millones de colombianos”, impulsar el 5G y fortalecer proyectos de inteligencia artificial.

Sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, el candidato aseguró que tuvo una experiencia positiva. “El presidente conmigo fue un hombre serio, respetuoso y me dejó hacer lo que yo quise hacer en el ministerio”, expresó.



Críticas a Iván Cepeda y rechazo a una constituyente

Lizcano también marcó diferencias con el candidato Iván Cepeda, especialmente en temas de seguridad y salud. Según dijo, el país necesita una política de seguridad “más contundente” y cuestionó la idea de resolver todos los conflictos mediante el diálogo.



“Con un Estado débil nunca va a haber paz”, sostuvo. Además, rechazó una eventual Asamblea Nacional Constituyente, al considerar que podría profundizar la polarización en Colombia. “Hoy una constituyente es poner a Colombia a puertas de una guerra civil”, afirmó.

Entre sus propuestas, Lizcano planteó declarar una emergencia humanitaria en salud durante los primeros 100 días de gobierno para garantizar recursos a hospitales y entrega de medicamentos.

También anunció un plan de reactivación económica que incluiría volver a explorar hidrocarburos, fortalecer el programa Mi Casa Ya y reducir impuestos a empresas tecnológicas.

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“Yo sí quiero tener un gabinete donde estén representados la izquierda y la derecha de este país”, explicó al hablar de un eventual gobierno de unidad.



Cuestionamientos al sistema electoral

Durante la entrevista, Lizcano criticó el manejo de las encuestas y aseguró que existe desigualdad para los candidatos independientes.

“He sentido demasiada discriminación en este país”, afirmó, señalando dificultades para acceder a financiación y espacios en debates presidenciales.

Finalmente, invitó a los colombianos a votar por nuevas opciones políticas y no dejarse llevar únicamente por las encuestas. “Hay que votar por gente nueva, hay que votar por gente diferente”, concluyó.

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Escuche la entrevista completa acá: