Oviedo arremete contra Petro por eventos en la costa: "Es una intervención ramplona en política"

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se refirió al ambiente político de cara a las elecciones del próximo domingo 31 de mayo y respondió a los cuestionamientos sobre las garantías electorales, en medio de las críticas por la participación del presidente Gustavo Petro en eventos públicos durante los últimos días de campaña.

Durante una entrevista concedida a Recap Blu, Oviedo afirmó que centrar el debate en la falta de garantías electorales sería “morder el anzuelo” del Gobierno nacional y aseguró que su campaña anticipaba este escenario desde hace varios meses.

“Yo creo que hablar de garantías en este momento es morder el anzuelo que quiere este gobierno, que mordamos”, sostuvo el candidato vicepresidencial.

Oviedo recordó que, a su juicio, la intervención del presidente Petro en la contienda política comenzó desde el primer consejo de ministros televisado del año. “4 de febrero de 2025, primer consejo de ministros televisado. El presidente Gustavo Petro textualmente dice: cualquier voto por una propuesta distinta a nuestro programa es el voto por la muerte, y el voto por el proyecto progresista es el voto por la vida. Desde el 4 de febrero de 2025 inició la intervención ramplona del presidente Gustavo Petro en política y sobre todo en la decisión que vamos a tomar el 31 de mayo”, afirmó.



El dirigente también cuestionó lo que calificó como “amenazas de emergencia económica” y posibles reformas tributarias, así como la realización de eventos que, según dijo, se presentan como actividades cerradas, pero que terminan siendo masivas. “Sí, las amenazas de emergencia económica, de reformas tributarias, sí, el descaro de hacer eventos cerrados que en verdad, que verdaderamente son públicos y abarrotados con presupuestos públicos. Sabíamos que eso iba a suceder”, manifestó.

Preparación para el proceso electoral

Pese a sus críticas, Juan Daniel Oviedo señaló que su campaña no pretende enfocarse en denuncias permanentes sobre las condiciones de la contienda. Según explicó, la prioridad es concentrarse en la jornada electoral y en la defensa de los votos obtenidos en las urnas.

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“No caigamos en eso, tenemos que luchar contra esas adversidades. Y tenemos que ser categóricos”, indicó.

En ese sentido, destacó que la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo desplegó una estructura de vigilancia electoral para el día de las elecciones. “La campaña de Paloma de Oviedo ha desplegado una red de testigos electorales para garantizar que podamos defender nuestros votos como debe ser, sin tanta palabrería”, señaló.

Debate sobre el clima político

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Otro de los puntos abordados por Oviedo fue el ambiente de polarización que, según afirmó, se ha intensificado durante las últimas semanas. El candidato advirtió que el país podría enfrentar momentos de alta tensión política después de los comicios.

“Estamos preparados para lo mayor, para tener un debate a partir del próximo lunes 1 de junio en la calle, que va a ser caliente, caliente, porque el ánimo beligerante de la calle que se ha sentido a lo largo de los últimos días da una señal de que la calle va a estar caliente en las próximas 3 semanas”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno ha promovido una narrativa basada en el miedo frente a las alternativas políticas distintas al progresismo. “Todo es el resultado del proyecto de ellos. De meterle miedo a este país para decir que cualquier cosa distinta a Cepeda es la muerte. Esas palabras son muy graves”, afirmó.

Finalmente, Oviedo destacó el papel de la Registraduría y del sistema electoral colombiano, asegurando que existe una institucionalidad capaz de garantizar el desarrollo de las elecciones. “Tenemos una registraduría que, aunque ellos critiquen, es la mejor autoridad y organización electoral que existe en América Latina”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: