¿Cómo están las propuestas de los candidatos presidenciales para la seguridad? Experto analiza

Las propuestas de seguridad de los principales candidatos presidenciales en Colombia siguen dejando dudas sobre su viabilidad y capacidad de respuesta frente al actual panorama de violencia y criminalidad. Así lo aseguró Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, quien revisó los programas de Gobierno de los cinco aspirantes que lideran las encuestas.

El experto explicó que, aunque existen diferencias entre los planteamientos de los candidatos, encontró tres vacíos comunes en las estrategias de seguridad. “Encontramos programas de Gobiernos distintos, pero que tienen tres problemas: no responden a tres preguntas básicas para asumir el panorama; seguimos intentando herramientas del pasado”, afirmó Flórez.

Según el analista, las campañas no están resolviendo interrogantes fundamentales sobre cómo enfrentar el fortalecimiento de las estructuras criminales en el país. “Las preguntas son cómo enfrentar una organización criminal más poderosa, la segunda es por dónde comenzar y la tercera es con qué plata”, agregó el director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz.

Flórez también evaluó individualmente algunas de las propuestas de los candidatos presidenciales. Sobre Iván Cepeda, aseguró que su enfoque representa “un continuismo ingenuo”, mientras que sobre Abelardo De La Espriella señaló que aún no es claro cómo se ejecutarían sus anuncios en materia de seguridad.



“El de De La Espriella no se sabe cómo se va a materializar; la seguridad no es un milagro que se hace con anuncios, requiere también consensos”, afirmó Flórez. Asimismo, indicó que la propuesta de Paloma Valencia puede resumirse como una “Seguridad Democrática 3.0”, aunque considera que todavía carece de una lógica clara para su implementación.

En contraste, el investigador destacó que los programas de Gobierno de Claudia López y Sergio Fajardo tienen una estructura más comprensible frente al manejo de la seguridad y el conflicto armado en Colombia.

El experto también advirtió sobre el riesgo de enfocar exclusivamente las estrategias de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. “Narcotizar el problema de seguridad es un error. Considerar propuestas exclusivas de coca, que hay que hacerlo, es dejar por fuera otro tipo de economías ilegales”, explicó.

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Finalmente, Flórez sostuvo que las propuestas relacionadas con narcotráfico siguen siendo limitadas y poco detalladas. “En el narcotráfico encontramos propuestas limitadas, no saben cómo lo van a abordar”, concluyó el director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz.