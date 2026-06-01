Antioquia finalizó escrutinios de primera vuelta en 102 municipios: hay retrasos en 23

102 localidades en Antioquia ya finalizaron los escrutinios municipales, tras la primera vuelta presidencial. Demoras por distancias para el traslado de votos o tamaños de los municipios han retrasado las labores en los 23 restantes

Tras una jornada electoral de primera vuelta presidencial sin mayores novedades en materia de orden público ni dificultades logísticas, autoridades confirmaron que avanzan a buen ritmo los procesos de escrutinio en cada uno de los 125 municipios de Antioquia.

Según Adolfo Rafael Fernández, delegado departamental de la Registraduría, ya el proceso por parte de jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos, se ha ejecutado en 102 localidades.

En las restantes 23, el funcionario indicó que siguen las tareas que se han tardado un poco más por la dificultad para el traslado del material a escrutar desde lejanas zonas rurales o por el mismo tamaño del municipio y la cantidad de mesas para revisar.



"Se concentran algunos aquí en el área metropolitana por su tamaño, son municipios muy grandes en, con muchas mesas de de votación activas en esos municipios, y algunos municipios, por ejemplo, de la región del norte y el occidente, que en este momento todavía hay tránsito de los jurados de votación y delegados de la registraduría hacia la cabecera municipal transportando el material electoral", indicó Fernández.

Sobre el proceso, Fernández también destacó el acompañamiento brindado por parte de la fuerza pública para la custodia de los votos, una tarea que el mismo secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que continuarán con el escrutinio a nivel departamental a cargo de la Comisión General que se instalará desde las 9:00 de la mañana este 2 de junio en Plaza Mayor, en Medellín.

"Todo ese material electoral tenga que ser trasladado a la Registraduría departamental. De tal manera, eso también es acompañado por la fuerza pública. Inclusive, hay acompañamiento en los escrutinios que hacen posteriormente. Este es un proceso de seguridad muy extenso que va de la mano con los mismos tiempos que maneja la Registraduría", señaló el funcionario.

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Desde la Registraduría indicaron que hasta ahora se han recibido 18 reclamaciones por parte de las agrupaciones políticas en contienda, las cuales están siendo tramitadas de acuerdo a la ley.