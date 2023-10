Elecciones regionales: 38 millones de colombianos están habilitados para votar

Un total de 38.965.515 ciudadanos, están habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones territoriales 2023 que se celebrarán el próximo domingo 29 de octubre, de los cuales 20.027.815 son mujeres y 18.937.700 son hombres. Estas personas podrán elegir a los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles o miembros de las Juntas Administradoras Locales para el periodo 2024-2027.

En el caso de la ciudad de Bogotá están habilitados 6.010.616 ciudadanos, de ellos 3.179.452 son mujeres y 2.831.164 son hombres.

De los ciudadanos habilitados se suman 4.301 son extranjeros residentes en el país. Estos solo podrán sufragar para elegir alcaldes, concejales y ediles o miembros de las Juntas Administradoras Locales.

Para las elecciones territoriales 2023, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá de 12. 922 puestos de votación, donde se instalarán un total de 119.875 mesas en todo el territorio nacional tan en zona urbana como rural.

Publicidad

Cabe recordar que los colombianos podrán ejercer su derecho al voto el domingo 29 de octubre, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Así está el panorama político de cara a las elecciones regionales

A menos de una semana para las elecciones regionales en Colombia, que están marcadas por ataques, polémicas y escándalos, las encuestas toman un papel importante en el panorama político del país.

Martín Orozco, gerente de Invamer, habló sobre los candidatos a las alcaldías de ciudades principales, la opción que tienen de llegar a los cargos y el papel de las encuestas para esta recta final e los comicios del próximo 29 de octubre.

Publicidad

Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador entregarán este miércoles, 25 de octubre, los resultados de la última encuesta que antes de la jornada electoral del próximo domingo. Precisamente, Martín Orozco, gerente de Invamer, la firma contratada para esta encuesta habló en Sala de Prensa, sobre los candidatos a las alcaldías de ciudades principales y la opción que tienen de llegar a los cargos.

“Hay unas tendencias claras, Galán en Bogotá, Federico en Medellín, Char en Barranquilla y Eder acortando distancia en Cali. Las encuestas no pronostican, nosotros no medimos el futuro (...) Si no ocurre nada grave, seguramente los resultados se van a acercar a esa última encuesta que vamos a realizar”, señaló Orozco.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio