Material electoral llegó a Chinú en perfectas condiciones: Registraduría responde a presidente Petro

La Registraduría le respondió al presidente Gustavo Petro después de que el mandatario citara en su cuenta de X una publicación en la que se decía que la Policía había descargado el material electoral de Chinú, Córdoba, antes de que llegara a la sede de la Registraduría.

“Atención señor director de la Policía: le exijo explicaciones sobre que hizo la policía de Chinú, en vez de cuidar el voto. El cuidado del voto ciudadano comienza por garantizar que las urnas están vacías antes de comenzar las elecciones. Al menos un millón de personas deben quedarse una vez que se cierran las mesas hasta que se cierren los escrutinios”, dijo Petro.

La Registraduría le pidió al presidente no hacer eco de la desinformación que hay en redes acerca del proceso electoral.

“Señor presidente, lo invitamos a no incurrir en la desinformación. Frente a los hechos ocurridos en el municipio de Chinú, Córdoba, informamos que el material electoral era trasladado hacia la sede de la Registraduría Municipal, totalmente custodiado por la fuerza pública, en cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para garantizar la integridad del proceso electoral”, explicó la Registraduría.



La entidad además publicó el acta que firmó el registrador municipal de Chinú, en el que deja constancia de que recibió el material electoral.

“El material electoral llegó a Chinú en perfectas condiciones, bajo resguardo permanente de la Policía Nacional y cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos. Recordamos que cada kit electoral cuenta con seguimiento mediante georreferenciación, lo que permite monitorear en tiempo real su traslado y garantizar la trazabilidad durante todo el proceso”, agrega la Registraduría.

La entidad además explicó una situación que se presentó durante el traslado del material.

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“Durante el operativo, se presentó una congestión vehicular de aproximadamente tres minutos. En ese momento, el periodista José Jorge Otero, de NotiChinú, solicitó a los uniformados habilitar el paso, sin embargo, las autoridades le indicaron que debía esperar mientras se completaba el traslado seguro del material electoral. Ante el desacato de la instrucción y el uso de improperios contra los uniformados, la Policía procedió a imponerle un comparendo”, explicó la Registraduría.