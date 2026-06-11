Puestos en votación en Houston, EE.UU., también tendrán cambios para segunda vuelta

La sede consular y el Metropolitan Multiservice Center no estarán disponibles para albergar las mesas de votación durante el periodo de sufragio anticipado. Esta medida afecta directamente a los ciudadanos colombianos inscritos en las ciudades de Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Oklahoma City y New Orleans, que componen esta jurisdicción.

De acuerdo con el comunicado, debido a imprevistos logísticos se modifican las locaciones. El primer factor responde a una restricción en la propia sede del Consulado para las votaciones programadas del lunes 15 al sábado 20 de junio. Esta suspensión fue solicitada de manera expresa por la administración del edificio debido a las alteraciones del orden público y la desorganización registradas en las instalaciones durante la jornada electoral del pasado lunes 25 de mayo en primera vuelta.

A este inconveniente se sumó la imposibilidad de utilizar el Metropolitan Multiservice Center debido a un cruce de agenda con actividades académicas y deportivas que ya se encontraban programadas con anterioridad en el lugar. Ante este escenario, y bajo la instrucción del Gobierno Nacional de asegurar locaciones alternativas, la oficina consular informó que se encuentra coordinando los lugares sustitutos para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

Foto: AFP

Para la semana de votación anticipada se dispondrá de un total de cinco mesas autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para los estados de Texas, Oklahoma, Louisiana y Arkansas. Las nuevas direcciones físicas se publicarán de manera progresiva, por lo que las autoridades instan a los connacionales a verificar los puntos exactos a través de la página web oficial y las redes sociales de la entidad antes de trasladarse a votar.



El calendario electoral establece que la votación anticipada en Houston (y en el resto del mundo) se realizará desde el lunes 15 de junio hasta el sábado 20 de junio, en el horario continuo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., hora local. Por otra parte, la jornada principal se llevará a cabo el domingo 21 de junio en el mismo horario, día en el que los ciudadanos podrán sufragar única y exclusivamente en la ciudad donde tengan inscrita activamente su cédula de ciudadanía.

Esto se suma al caso de Miami, donde el Consulado General notificó la reubicación física de sus mesas con el fin de optimizar el flujo de ciudadanos en el sur de la Florida. Las autoridades enfatizaron que esta medida no altera el censo electoral vigente, por lo que solo podrán sufragar en el nuevo punto aquellas personas que inscribieron previamente su documento de identidad en dicha circunscripción para la primera vuelta

Finalmente, la misión diplomática recordó que para ejercer el derecho al voto, el único documento válido es la cédula de ciudadanía física amarilla con hologramas o, en su defecto, la cédula digital oficial. No se admitirá la presentación de pasaportes, contraseñas ni fotocopias bajo ninguna circunstancia.