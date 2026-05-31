Van tres capturados por otros delitos durante elecciones en Antioquia: a Urrao material llegó tarde

Diferentes autoridades, en el puesto de mando unificado en Antioquia, indican que hasta ahora la jornada electoral ha transcurrido con normalidad y que en 124 de los municipios se ha dado sin contratiempos.

Sin embargo, la única novedad estuvo en el corregimiento Puntas de Ocaidó, uno de los sitios rurales más alejados del departamento, donde el mal tiempo impidió la llegada del material a tiempo y esto retrasó hasta más allá de las 9:00 de la mañana el inicio de las votaciones.

Sobre la seguridad

En materia de seguridad no se han presentado alteraciones de orden público en ninguna subregión.



Lo que sí ha ocurrido es que se han realizado tres capturas de personas con órdenes vigentes que ejercieron su derecho al voto, es decir, que tenían cuentas con la justicia por delitos que no tienen que ver con temas electorales.

"Tenemos tres personas capturadas, una en el municipio de Concordia por el delito de concierto para delinquir, otro en el municipio de Sonsón por el delito de acoso sexual, y otro en en Bello por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años", reportó el secretario de Seguridad, Luis Martínez.

Parte del balance también es que los 21 municipios priorizados por alerta electoral, incluyendo Briceño y Anorí, están bajo control y vigilancia especial, con más de 16.000 efectivos desplegados y control aéreo, en todo el departamento.