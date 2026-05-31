Capturado responsable de atentado en discoteca de Bucaramanga que dejó un muerto y heridos

En un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y funcionarios judiciales, fue capturado alias “Ferreira”, presunto responsable del ataque armado ocurrido en la discoteca La Cacika, hecho que dejó una persona muerta y tres más heridas en noviembre de 2025.

La detención se produjo en la carrera 3 con calle 4 de Bucaramanga, donde uniformados realizaron labores de ubicación, seguimiento y verificación de antecedentes. Tras confirmar su identidad, las autoridades establecieron que era requerido por la Fiscalía Segunda Seccional de Vida de Bucaramanga y por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

El capturado deberá responder por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Ferreira” haría parte de la estructura criminal conocida como “Los del Sur” y estaría involucrado en los hechos registrados el 23 de noviembre de 2025 en la discoteca La Cacika, donde un ataque a tiros causó la muerte de una persona y dejó tres lesionados.



Nuestros operativos de seguridad generan resultados por la tranquilidad de los Bumangueses.



Así capturamos a este extranjero armado en inmediaciones del Parque de Los Niños.



Vamos a continuar sin parar. pic.twitter.com/YCn2k1mQUT — Cristian Portilla (@Cportilla40) May 27, 2026

Además, las autoridades investigan su posible participación en otros hechos violentos ocurridos recientemente en la capital santandereana, entre ellos un caso de lesiones con arma de fuego registrado el 24 de marzo de 2026 en el barrio Café Madrid y el doble homicidio ocurrido el pasado 9 de mayo en el barrio Villa Helena.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, aseguró que las autoridades continuarán desarrollando operativos para combatir las estructuras criminales que generan violencia en el área metropolitana.

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“Continuamos adelantando acciones operativas y judiciales para capturar a los actores criminales responsables de hechos violentos que afectan la tranquilidad y la convivencia en el área metropolitana”, señaló el oficial.

Cinco presunto integrantes del Tren de Aragua fueron capturados en operativos realizados en Piedecuesta. "Eran los encargados de dinamizar el microtráfico en el sector del Paseo del Puente", señaló la Policía Metropolitana de Bucaramanga #VocesySonidos pic.twitter.com/U5avhKvvsZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 29, 2026

La captura de alias “Ferreira” se produce en medio de los esfuerzos de las autoridades por esclarecer varios homicidios y ataques sicariales que han afectado a Bucaramanga y su área metropolitana durante los últimos meses. La discoteca La Cacika fue escenario de uno de los hechos de mayor impacto registrados en 2025, cuando hombres armados abrieron fuego contra varias personas en el establecimiento nocturno.

Reparan nueve CAI Móviles que permanecían dañados en Bucaramanga; ya prestan seguridad #VocesySonidoshttps://t.co/aecflO0glx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 30, 2026

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad del capturado en otros hechos criminales y establecer posibles conexiones con estructuras delincuenciales dedicadas al homicidio y al tráfico ilegal de armas en la región.

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Alias “Ferreira” fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que en las próximas horas definirá su situación jurídica.