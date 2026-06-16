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"Que respeten las elecciones pierdan o ganen": Clemencia Vargas al presidente Petro y Cepeda

La familia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras ratificó su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta.

Clemencia Vargas
Blu
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

La familia de Germán Vargas Lleras presentó el libro "La voz que permanece", tras un mes del fallecimiento del exvicepresidente. El prólogo lo escribió José Antonio Vargas, hermano de Germán Vargas, y el libro es una recopilación de algunas de las columnas del exvicepresidente sobre diferentes temas, entre ellos, la salud, la paz total y la Constituyente.

Durante la presentación del libro Clemencia Vargas, hija de Germán Vargas, se refirió a las elecciones presidenciales del domingo, ratificando el respaldo de la familia al candidato Abelardo de la Espriella.

José Antonio Vargas
Blu

“Hoy tenemos a Abelardo de la Espriella como nuestro candidato, el partido Cambio Radical lo está apoyando tanto como nosotros. Además que el Gobierno Petro y el candidato Iván Cepeda respeten y legitimicen las elecciones del domingo, sea que pierdan o sea que ganen”, dijo Clemencia Vargas.

Enrique Vargas, hermano de Germán Vargas, también le hizo un llamado a la fuerza pública relacionado con las elecciones del domingo.

“Llegó el momento de que las Fuerzas Armadas colombianas a partir de las 4 de la tarde asegurar que la turba no vaya a romper con los resultados democráticos”, dijo Enrique Vargas.

Germán Vargas Lleras murió el 8 de mayo del 2026, tras una larga carrera política, pues fue concejal, senador, ministro y vicepresidente.

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