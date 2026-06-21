Registrador nacional defiende sistema electoral: "Tengan absoluta certeza del resultado"

Desde Corferias, en Bogotá, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dio cierre a las urnas en esta jornada electoral del domino, 21 de junio, para elegir al próximo presidente de Colombia entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

"Millones de colombianos, con tranquilidad, entusiasmos y espíritu democrático han acudido a las urnas con valor democrático, eso dice mucho de una nación y una ciudadanía. Agradezco el apoyo a las diversos instituciones que se han unido para sacar adelante un ciclo electoral como el que hoy estamos cerrando", dijo.

Hernán Penagos, registrador nacional Foto: AFP

De acuerdo con el funcionario, hubo presencia de auditores de los partidos al igual que agentes internacionales buscando la transparencia al 100 % durante el preconteo que revelará a quién eligieron a los colombianos como su próximo presidente, además de buscar que los resultados estén disponibles en el menor tiempo posible para un sistema electoral limpio.

"Este sistema electoral colombiano está lleno de garantías para que la ciudadanía ejerza su voto, pero también para que las campañas y los candidatos tengas absoluta certeza que el que sea presidenta será el que eligieron los colombianos. Les pedimos que se informen en las páginas de la Registraduría y de la mano de medios de comunicación", indicó.



El registrador agradeció a todas las personas que salieron a votar en esta jornada electoral para elegir al próximo presidente de Colombia.