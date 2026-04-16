Registraduría abre convocatoria para elecciones con sueldos de hasta $3 millones: así puede aplicar

La Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene abierta su convocatoria laboral para apoyar las elecciones de presidente y vicepresidente de 2026, con la oferta de 4.297 vacantes para auxiliares administrativos supernumerarios en todo el país.

Esta convocatoria está dirigida a ciudadanos que quieran participar en el proceso electoral, especialmente en tareas operativas y administrativas durante los días clave de la jornada democrática.



¿Cuánto pagan y cuánto dura el trabajo?

El salario para el cargo de Auxiliar Administrativo código 5120 grado 04 en la Registraduría Nacional (Colombia) que se ofrece para el periodo electoral 2026 es de $3.380.954 mensuales.

Registraduría Nacional del Estado Civil Foto: Registraduría

Es importante recordar que las personas seleccionadas trabajarán entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 2026. Durante este periodo deberán apoyar la logística previa, la jornada electoral de la primera vuelta —programada para el 31 de mayo— y el proceso de cierre de escrutinios. Sin embargo, al tratarse de un contrato temporal, el monto final dependerá de los días efectivamente laborados.



Estas son las funciones que deberá cumplir

Los auxiliares administrativos supernumerarios tendrán a su cargo tareas relacionadas con:



Gestión documental

Organización de información

Atención al ciudadano

Apoyo operativo en sedes asignadas

Estas funciones son clave para garantizar el desarrollo del calendario electoral establecido para estos comicios.



Requisitos para aplicar al cargo

La Registraduría hizo énfasis en algunas reglas importantes dentro del proceso:



Ser colombiano.

Tener más de 18 años.

Tener cédula de ciudadanía.

Tener título de bachiller.

Tener su situación militar definida (hombre).

No haber cumplido la edad máxima para desempeñar funciones públicas, la cual es de 70 años.

Para diligenciar el formulario, cuenta con un máximo de 20 minutos, de lo contrario deberá iniciar el proceso de registro nuevamente.

Una vez enviada la información, esta no podrá ser modificada.

Los aspirantes no podrán tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con los delegados departamentales o registradores distritales, según corresponda, como tampoco con los registradores especiales, auxiliares y municipales de la plaza a la cual se estén inscribiendo.

Los aspirantes no podrán tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los candidatos inscritos para ser elegidos en las elecciones de Presidente de la República 2026.

Además, quienes sean seleccionados deberán entregar la documentación requerida para su nombramiento y afiliación a seguridad social entre el 5 y el 12 de mayo. Es importante recordar que la publicación de la lista preliminar de seleccionados se realizará el 24 de abril, mientras que los aspirantes podrán presentar reclamaciones los días 27 y 28 de abril.



Inscripciones abiertas: ojo con las fechas por grupo

El proceso de inscripción se realiza por grupos según el departamento. A 16 de abril, se encuentra habilitado el grupo B y el grupo C, mientras que las inscripciones del grupo A, correspondientes al 15 de abril, ya no están disponibles.

Por eso, es clave que los interesados revisen cuidadosamente el grupo al que pertenece su territorio antes de aplicar.



Link oficial para inscribirse

Las personas interesadas pueden completar su inscripción a través del formulario oficial en el siguiente enlace: https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/2026/presidente-de-la-republica/convocatoria/



Con esta convocatoria, la Registraduría busca fortalecer la logística de las elecciones de 2026 y garantizar el correcto desarrollo de una de las jornadas democráticas más importantes del país.