Sergio Fajardo lanza referendo para "blindar" la Constitución del 91 hasta el 2036

El candidato Sergio Fajardo, junto a su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla, ha radicado ante la Registraduría un comité promotor con el objetivo de recolectar más de dos millones de firmas.

Esta iniciativa busca convocar a un referendo que impida la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por los próximos dos periodos presidenciales, extendiendo esta protección hasta el año 2036.



La "cláusula candado" contra la incertidumbre

Mauricio Pava, abogado y estratega de la iniciativa, explicó que el mecanismo jurídico se conoce como una "cláusula candado". Según Pava, en diálogo con Mñanas Blu, este recurso permite que una sociedad acuerde no reformar su carta magna por una vía específica durante un tiempo determinado.

El abogado enfatizó que la propuesta surge porque "la Constitución del 91 es el mejor y mayor consenso que tiene nuestra nación" y debe ser protegida de intentos de sustitución que puedan vulnerar sus valores fundamentales.

Sergio Fajardo Sergio Fajardo X

El proceso de recolección de firmas tendrá una duración de seis meses

La intención de fondo es evitar que la Constitución sea utilizada como una herramienta de presión política. Pava calificó como una "trampa conceptual" el argumento de que una constituyente no es prioridad siempre y cuando se aprueben ciertas reformas, señalando que esto implica que las reformas estarían "amenazadas con una asamblea" si no avanzan en el Congreso.



Institucionalidad frente a reformas por "decretazo"

Ante los cuestionamientos sobre si esta medida bloquea el avance del país o defiende el statu quo, la defensa de Fajardo aclaró que no se trata de un cierre a los cambios necesarios, sino de una defensa de los canales institucionales. "No es un bloqueo porque se puede reformar a través de un acto legislativo... con las instituciones, Congreso de la República, Corte Constitucional", puntualizó Pava.

El estratega insistió en que la actual Constitución ya garantiza derechos fundamentales como la salud, la educación y la paz, por lo que cualquier reforma debe hacerse respetando ese marco.

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Para la campaña de Fajardo, el respeto a las reglas mínimas de la democracia es innegociable: "Fajardo dice: 'La Constitución del 91 es nuestra regla, es nuestro pacto, es nuestro consenso, la queremos defender'".

Escuche aquí la entrevista: