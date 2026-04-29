Soy una llanta de repuesto: Oviedo tras polémica por eventual llegada de Uribe a MinDefensa

El candidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, aseguró que su apuesta es “poner a ganar al centro” como fórmula presidencial de Paloma Valencia. Esto, luego de la polémica que se desató al dejar al descubierto su malestar por la declaración de Valencia y su intención de que el expresidente Álvaro Uribe fuera su ministro de Defensa si ganara las elecciones presidenciales.

“La presidenta es ella, y ella va a tomar las decisiones de su gabinete. Yo, como vicepresidente, soy una rueda de repuesto, una llanta de repuesto. El problema es que el carro, ese Renault 4 que nos va a entregar este gobierno, que ella va a manejar, está pinchado. Necesitamos la llanta de repuesto desde el comienzo”, dijo Oviedo.

El candidato agregó: “Aquí no hay que poner a la gente a pelear. Nosotros hablamos, Paloma y Oviedo, todos los días. (...) Entonces, ese tipo de decisiones que ella tome, tenemos que respetarlas. Lo importante es que yo confío plenamente en que esta apuesta al gobierno es una apuesta para hacer ganar al centro, y que haya bajo mi compromiso”.

“Yo le tengo una misión a Antioquia. Yo tengo visto un ministro, yo necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe repitiendo la seguridad democrática. Y les digo una cosa, no solo vamos a recuperar la seguridad democrática”, propuso Paloma Valencia durante un evento en Santa Rosa de Osos, Antioquia.



En diálogo con El Radar de Blu Radio, a Oviedo se le preguntó si estaba de acuerdo con esa propuesta de su coequipera, y fue contundente en decir que no.

“No, me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla. Sabemos que somos distintos, yo no la voy a cambiar a ella”, dijo Oviedo.

Tras esta declaración, Valencia se pronunció: “La presidenta soy yo. La que va a nombrar los ministros soy yo. Y que se acostumbre el país”.